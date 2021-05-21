В "РГ" 25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом

25 мая в 11:00 (вторник) в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция научно-технологической компании Merck, приуроченная к Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом (РС).

В пресс-конференции примут участие:

- Власов Ян Владимирович, д.м.н., профессор, президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных, рассеянным склерозом;

- Матвиевская Ольга Владимировна, к.м.н., президент межрегиональной общественной организации инвалидов "Московское общество рассеянного склероза (РС)";

- Вернике Маттиас, генеральный директор научно-технологической компании Merck в России и СНГ;

Специальный гость - Полунин Сергей Владимирович, всемирно известный артист балета;

Ведущий мероприятия - Познер Владимир Владимирович, журналист, теле и радиоведущий

В ходе мероприятия эксперты обсудят вопросы, связанные с данным заболеванием и расскажут про проект #ЖивиПолнойЖизнью компании Merck, который нацелен на повышение осведомленности широкой общественности о рассеянном склерозе и призван поддержать людей живущих с ним.

По окончании мероприятия состоится премьера специального одноактного балета "Болеро" - постановки, посвященной людям, живущим с РС

Онлайн-трансляция будет доступна на сайте mc.rg.ru 25 мая 2021 года с 11-00 мск.

Аккредитация СМИ для участия в пресс-конференции осуществляется по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 25 мая 09.00 мск.

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