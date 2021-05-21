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21.05.2021 02:30
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре разъяснили, нужно ли делать ПЦР-тесты после отдыха в Абхазии

Текст: Ольга Игнатова
После посещения Абхазии россияне не должны проводить ПЦР-тестирование. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

"С учетом единого эпидемиологического пространства и достаточно стабильной ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Республике Абхазия принято решение, что после посещения этой страны граждане России могут не сдавать ПЦР-тесты и не вносить эти данные на портал госуслуг", - уточнили в ведомстве.

Фото: KARIM JAAFAR / AFP
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Напомним, что с начала мая все россияне, которые побывали за границей, после возвращения в Россию должны сдать два теста ПЦР.

Как ранее подчеркнули "Российской газете" в Роспотребнадзоре, эта мера санитарного контроля касается всех въезжающих. В том числе и тех, кто прибудет из Беларуси или других стран Таможенного союза (Киргизия, Армения, Казахстан). Ранее эта мера распространялась и на тех россиян, кто любит отдыхать в Абхазии. А таких - тысячи.

А вот все иностранные граждане въезжают в Россию уже с результатом теста на коронавирус.

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"Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран на территорию Российской Федерации после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в базу Единого портала госуслуг. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток", - напомнили в Роспотребнадзоре требования постановления Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. При этом, как уточняет ведомство, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранцев.

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