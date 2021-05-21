В России появится цифровая платформа для поиска адвокатов

Сегодня Федеральная палата адвокатов России подписала соглашение с одним из крупнейших банков о сотрудничестве в реализации приоритетных проектов цифровизации адвокатуры. Например, речь идет о создании Комплексной информационной системы адвокатуры.

Планируется, что появится единая электронная система, которая не только свяжет адвокатов между собой, но и позволит им взаимодействовать с судами и правоохранительными органами. Например, обмениваться документами. Новые цифровые возможности адвокатуры призваны, прежде всего, повысить правовую защищенность граждан. Помимо прочего в рамках подобной системы будут распределяться дела по назначению, когда адвокат предоставляется человеку государством. Так что следователи не смогут договориться со "своими" защитниками, с кем им удобно работать. Миссия адвоката - защищать человека, и действовать он должен в интересах подследственного или подсудимого.

Как рассказали в Федеральной палате адвокатов, в рамках соглашения адвокатуры и банк будут взаимодействовать по ряду направлений, в том числе в части разработки и внедрения Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР) и других цифровых платформенных решений.

Президент ФПА России Юрий Пилипенко выразил представителям банка благодарность за готовность к сотрудничеству в решении глобального вопроса по цифровизации адвокатуры. "Перспективы нашего сотрудничества внушают оптимизм", - сказал он. Соглашение предполагает взаимный обмен информацией, консультации, совместные конференции, совещания, тематические семинары, а также создание рабочих групп для осуществления взаимодействия и координации совместной деятельности.

По данным "РГ", в рамках сотрудничества Федеральной палаты адвокатов с банком в ближайшее время планируется запустить цифровую платформу, с помощью которой любой гражданин сможет найти адвоката. Начало пилотной эксплуатации платформы запланировано на июль нынешнего года. Консультации и целый ряд других услуг предполагают удаленный формат взаимодействия с клиентом. Адвокат может работать с клиентом дистанционно в любое время суток независимо от часовых поясов и географического расположения.