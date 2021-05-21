В России снимут аналог сериала "Очень странные дела"

Институт развития интернета (ИРИ) объявил победителей конкурса на создание интернет-контента для молодежи. На реализацию 62 проектов в рамках нацпроекта "Культура" будет выделено 1,1 миллиарда рублей. Генеральный директор ИРИ Антон Ключкин отметил, что, например, в течение всего 2020 года было поддержано 13 сериалов, а в этот раз - по итогам только одной сессии - победителями стали сразу восемь проектов многосерийных фильмов.

Так, на условиях софинансирования (софинансирование - это нововведение, предполагающее партнера-соинвестора) выделят поддержку продолжению полюбившегося сериала "Трудные подростки" (третий сезон), проектам "Зеленый мэр", и "Струны".

Также поддержат продолжения многосерийных фильмов "Сама дура" и "Найден_жив". И проекты "Френдзона" - о студенте-психологе, изобретающем методику превращения дружеских отношений в романтические и "Моя бабушка призрак" - проект, по словам создетелей, тематически родственный одному из лучших мировых сериалов "Очень странные дела" (Netflix). ИРИ профинансирует и веб-сериал "Ничего страшного" от "Мэйл.ру" - он продолжит тему буллинга в подростковой среде, поднятую в предыдущих проектах, снятых при содействии Института.

При содействии ИРИ начнется работа и над документальными сериалами, в их числе проект о героях нашего времени "Россия - новые горизонты". Его художественный руководитель - режиссер Александр Хант, автор ленты "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", собравшей целую коллекцию призов на международных кинофестивалях.

Также среди победителей - проект о школе русского авангарда "ВХУТЕМАС" - он делается совместно с Музеем современной истории России; документальный сериал "Россия. Нам 30 лет!" - о "ровесниках страны", рожденных в 1991 году; 10-серийный подкаст "Биолог на перепутье"; цикл документальных фильмов о великих русских ученых "Случай. Бог. Изобретатель"; анимационный фильм "Русалочка и переводчица" - он расскажет переводчице книг Андерсена, погибшей в блокаду Ленинграда; цикл документальных фильмов о молодых ученых "#Помогай" и мобильное приложение "Москва 41", созданное к 80-летию Битвы под Москвой.

Решение по распределению средств принимал наблюдательный Совет конкурсного отбора ИРИ под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. В обновленный состав Совета вошли руководители крупных медиахолдингов - Светлана Баланова ("Национальная Медиа Группа"), Татьяна Доброхвалова (Rambler Group) и Александр Жаров ("Газпром-Медиа Холдинг").

Председатель Конкурсного комитета ИРИ - гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский. А победители второй сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи 2021 года были отобраны из 490 заявок, поступивших из Москвы и Петербурга, Свердловской, Ростовской и Томской областей, Республики Татарстан и Красноярского края и других регионов страны.