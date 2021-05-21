В России снимут аналог сериала "Очень странные дела"

Новости

Собянин рассказал о программе вакцинации от коронавируса в Москве 09:30
Республиканцы хотят помешать изменить политику в отношении "Северного потока-2" 09:28
Власти Финляндии назвали социальные проблемы главной угрозой страны 09:25
Тихоокеанский флот получит плавучий "зонтик" ПВО 09:22
Мишустин ввел с 1 июля пошлины на экспорт грубо обработанной древесины 09:15
Эстония отозвала своего посла во Франции из-за коррупционного скандала 09:10
Москвичи стали чаще пользоваться ЭМК после запуска автоматического доступа 08:50
В Башкирии ввели штрафы за продажу детям энергетиков 08:19
В Индии разбился истребитель МиГ-21 07:21
В Приамурье впервые за полгода завезли фрукты и овощи из Китая 07:03
Китайский марсоход прислал на Землю с Марса первые снимки и видео 06:31
В префектуре Кумамото дожди обрушили дорогу 06:19
Полянский: РФ хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС 06:01
Дроны над тайгой втрое сократят незаконные рубки деревьев 06:00
Из-за дождей в Японии объявили эвакуацию для почти 20 тысяч человек 05:31
Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова из-за авиаударов Израиля 05:18
В Мэриленде привившиеся от COVID-19 смогут выиграть до 400 тысяч долларов 04:38
Режим ЧС из-за COVID-19 введут в десятой префектуре Японии 04:23
Президент Аргентины ввел в стране жесткий карантин из-за COVID-19 04:22
Во Владивостоке покрытый трещинами дом не признали аварийным 04:16
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9 04:06
В Комсомольске-на-Амуре девушка прикурила от Вечного огня 03:46
Минобороны напомнило о подвиге красноармейцев при освобождении Праги 03:45
В Японии изучат данные по препарату AstraZeneca перед его применением 02:57
Генсек ООН призвал Израиль и группировки в секторе Газа соблюдать перемирие 02:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 09:13
Рубрика: Культура

В России снимут аналог сериала "Очень странные дела"

Текст: Сусанна Альперина
Институт развития интернета (ИРИ) объявил победителей конкурса на создание интернет-контента для молодежи. На реализацию 62 проектов в рамках нацпроекта "Культура" будет выделено 1,1 миллиарда рублей. Генеральный директор ИРИ Антон Ключкин отметил, что, например, в течение всего 2020 года было поддержано 13 сериалов, а в этот раз - по итогам только одной сессии - победителями стали сразу восемь проектов многосерийных фильмов.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Так, на условиях софинансирования (софинансирование - это нововведение, предполагающее партнера-соинвестора) выделят поддержку продолжению полюбившегося сериала "Трудные подростки" (третий сезон), проектам "Зеленый мэр", и "Струны".

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Netflix примет участие в российском онлайн-рынке фильмов и сериалов

Также поддержат продолжения многосерийных фильмов "Сама дура" и "Найден_жив". И проекты "Френдзона" - о студенте-психологе, изобретающем методику превращения дружеских отношений в романтические и "Моя бабушка призрак" - проект, по словам создетелей, тематически родственный одному из лучших мировых сериалов "Очень странные дела" (Netflix). ИРИ профинансирует и веб-сериал "Ничего страшного" от "Мэйл.ру" - он продолжит тему буллинга в подростковой среде, поднятую в предыдущих проектах, снятых при содействии Института.

При содействии ИРИ начнется работа и над документальными сериалами, в их числе проект о героях нашего времени "Россия - новые горизонты". Его художественный руководитель - режиссер Александр Хант, автор ленты "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов", собравшей целую коллекцию призов на международных кинофестивалях.

Также среди победителей - проект о школе русского авангарда "ВХУТЕМАС" - он делается совместно с Музеем современной истории России; документальный сериал "Россия. Нам 30 лет!" - о "ровесниках страны", рожденных в 1991 году; 10-серийный подкаст "Биолог на перепутье"; цикл документальных фильмов о великих русских ученых "Случай. Бог. Изобретатель"; анимационный фильм "Русалочка и переводчица" - он расскажет переводчице книг Андерсена, погибшей в блокаду Ленинграда; цикл документальных фильмов о молодых ученых "#Помогай" и мобильное приложение "Москва 41", созданное к 80-летию Битвы под Москвой.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Цыганов и Снигирь рассказали о своих ролях в фильме по "Мастеру и Маргарите"

Решение по распределению средств принимал наблюдательный Совет конкурсного отбора ИРИ под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. В обновленный состав Совета вошли руководители крупных медиахолдингов - Светлана Баланова ("Национальная Медиа Группа"), Татьяна Доброхвалова (Rambler Group) и Александр Жаров ("Газпром-Медиа Холдинг").

Председатель Конкурсного комитета ИРИ - гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский. А победители второй сессии конкурса на создание интернет-контента для молодежи 2021 года были отобраны из 490 заявок, поступивших из Москвы и Петербурга, Свердловской, Ростовской и Томской областей, Республики Татарстан и Красноярского края и других регионов страны.

Культура Кино и ТВ Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное
В Госдуме прокомментировали заявление США о "Северном потоке-2"
Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
В России появился новый ресурс для борьбы с мошенниками
Вильфанд предупредил россиян об "опасном солнце" в ряде регионов
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"