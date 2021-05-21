В Таиланде продлили режим ЧП из-за COVID-19 до 31 июля

Тайские власти заявили, что продлевают режим чрезвычайного положения из-за распространения COVID-19 до 31 июля. Как сообщает местное издание Matichon, решение о продлении действия положения о ЧП в королевстве объявляется уже в 12-й раз, начиная с 26 марта 2020 года.

"Продление режима чрезвычайного положения необходимо для дальнейшего сдерживания коронавирусной инфекции", - заявил представитель Центра по борьбе с коронавирусом в Таиланде Тависил Виссану Йотин.

При этом на прошлой неделе тайское руководство подтвердило намерение открыть 1 июля границы королевства, в первую очередь курортный остров Пхукет, для иностранных туристов. В правительстве напомнили, что не все туристы смогут попасть в страну, например, в Таиланд не пустят путешественников "из стран, где широко распространен COVID-19, или туристов без сертификата о вакцинации". В королевстве также действует запрет на въезд из Индии, Пакистана, Бангладеш и Непала.