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В Венгрии отменяют комендантский час и обязательное ношение масок 09:34
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21.05.2021 09:34
Рубрика: В мире

В Венгрии отменяют комендантский час и обязательное ношение масок

Текст: Алексей Чуриков

Власти Венгрии заявили о снятии в стране большинства ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил в эфире местной радиостанции венгерский премьер-министр Виктор Орбан, в стране отменяются комендантский час и требование носить маску в общественных местах.

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"По всем расчетам, мы достигнем пяти миллионов вакцинированных к этим выходным. Это означает, что мы преодолели третью волну эпидемии - Венгрия сегодня более защищена и безопаснее, чем любая другая страна ЕС", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер-министр также сказал, что будут сняты ограничения на часы работы магазинов и ресторанов, на занятия спортом в общественных местах. Разрешат проводить свадьбы без ограничений, но до 200 человек, а в отелях и ресторанах владельцы должны будут обеспечить возможность проведения подобных мероприятий в отдельном помещении. В ближайшее время также разрешат организовывать массовые мероприятия на открытом воздухе, но с сохранением ограничением - не более 500 участников.

В мире Европа Венгрия Пандемия коронавируса COVID-19

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