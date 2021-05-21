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В WhatsApp теперь можно сменить номер и сохранить переписку. Как это работает

Текст:   Антон Благовещенский
21.05.2021,  
17:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp выпустили бета-версию мессенджера, в которой реализовали возможность переноса истории чатов на другой мобильный номер.

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Как пишет WABetaInfo, при запуске функции экспорта переписки в нижней части экрана появится кнопка "Перенести на другой номер телефона". Издание отмечает, что перенести историю чатов будет нельзя в любое время: начать процесс пользователь сможет лишь тогда, когда новый аппарат на Android подключен к его учетной записи.

Мультимедийные файлы также будут перенесены, пишут исследователи. Сейчас экспорт чатов при смене номера доступен только участникам программы тестирования.

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