В WhatsApp теперь можно сменить номер и сохранить переписку. Как это работает

Разработчики WhatsApp выпустили бета-версию мессенджера, в которой реализовали возможность переноса истории чатов на другой мобильный номер.

Как пишет WABetaInfo, при запуске функции экспорта переписки в нижней части экрана появится кнопка "Перенести на другой номер телефона". Издание отмечает, что перенести историю чатов будет нельзя в любое время: начать процесс пользователь сможет лишь тогда, когда новый аппарат на Android подключен к его учетной записи.

Мультимедийные файлы также будут перенесены, пишут исследователи. Сейчас экспорт чатов при смене номера доступен только участникам программы тестирования.