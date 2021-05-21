Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков считает, что разделения на элитное и неэлитное образование, где первое - очное, а второе - удаленное, не будет.

- Не будет такого примитивного разделения, что элитные университеты - очное образование, неэлитные - удаленное образование, - сказал он в пятницу в эфире канала RTVI. - А что такое элитное образование? Это самые передовые знания. Элитными будут те университеты, которые смогут с помощью разных технологий сделать образование интересным и подвести студента к "переднему краю науки", туда, где его исследовательская компонента будет нарастать.

По мнению Фалькова, есть массовое высшее образование, а есть образование очень качественное - где нелегко учиться и где очень высокий конкурс.

Также министр рассказал, что не очень хорошо знаком с Единым госэкзаменом.

- Я учился в советской школе и с ЕГЭ, строго говоря, хорошо не знаком, - признался Фальков. Я отвечаю за высшее образование и для нас ЕГЭ - основание для приема в вуз.