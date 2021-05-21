Верховный суд признал экстремистским сетевое движение NS/WP

В России увеличился список запрещенных организаций. Верховный суд признал экстремистским сетевого движения NS/WP, удовлетворив соответствующее исковое заявление Генпрокуратуры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВС.

Это интернет-объединение тех, кто симпатизирует неонацистским взглядам. После этого решения, члены движения не смогут размещать от имени организации информацию в интернете, созывать митинги, участвовать в выборах и референдумах, пользоваться банковскими счетами и переводами. Но даже если они не будут проявлять активность и ничего из перечисленного делать не будут, они все равно могут быть привлечены к уголовной ответственности только за членство в этом экстремистском объединении. Запрещается также и каким-то образом демонстрировать символику движения NS/WP.