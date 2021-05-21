Власти Финляндии назвали социальные проблемы главной угрозой страны

В правительственном отчете Финляндии социальные проблемы называются основной угрозой внутренней безопасности страны. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

В документе уточняется, что безопасности страны угрожают неравенство в обществе, старение населения, организованная преступность и киберпреступность. "Крупнейшей угрозой в настоящий момент являются маргинализация отдельных слоев населения, неустроенность, трудности с социализацией и многопроблемность", - отмечается в публикации.

Власти Суоми намерены противостоять угрозам путем увеличения числа полицейских, а также более плотной работой с молодежью.

Кстати, в правительственном отчете также указано, что жизнь в Суоми в целом стала безопаснее, чем в 1980-е годы. Сократилось количество насильственных смертей, пожаров и смертельных ДТП. Согласно отчету правительства, раскрываемость тяжких преступлений на данный момент высокая, однако для раскрытия мелких преступлений и нейтрализации скрытой преступности не хватает ресурсов.