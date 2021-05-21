Ученые разогнали световой пучок выше скорости света

Физикам из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии и Университета Рочестера в Нью-Йорке удалось превысить скорость света с помощью импульсов внутри горячей плазмы. Об этом пишет sciencealert.com.

Это означает, что скорость света (300 тысяч километров в секунду) не является константой и не является предельной скоростью во вселенной. Используя импульсный лазер, ученые отрывали электроны от потока ионов водорода и гелия светового потока и тем самым смогли увеличить групповую скорость световых импульсов.

Этот опыт интересен не только для разработки новых теоретических моделей, но и для понимания действия сверхмощных лазеров. Такие лазеры можно использовать, например, для наращивания мощности ускорителей частиц, улучшения технологии чистого термоядерного синтеза.