Захарова: Поспешное открытие границ может ухудшить ситуацию с COVID-19

Преждевременное открытие границ некоторыми странами в интересах собственного туристического сектора экономики может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что ряд государств, не смотря на неустойчивую положительную динамику в распространении коронавирусной инфекции, стремятся открыть свои границы к летнему туристическому сезону. Делается это в спешке, в интересах поддержки внутренней индустрии туризма, с заверениями о том, что в зонах отдыха, аэропортах и в гостиницах будут соблюдаться повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, ситуация с COVID-19 остается волатильной, в том числе по причине распространения различных штаммов. Это может вызвать новые экстренные ограничения. В том числе по прекращению международного сообщения", - отметила Мария Захарова.

При этом она напомнила, что Россия пока что не изменила утвержденные ранее ограничения на въезд на территорию РФ. Захарова заявила, что в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции временно приостановлено оформление иностранным гражданам единых электронных виз.

"Таким образом, иностранные граждане смогут оформить единую электронную визу для въезда в РФ только после снятия установленных ограничений, срок отмены которых на данный момент не определен", - заключила Мария Захарова.