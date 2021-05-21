Захарова: Украина занимает первое место в мире по военным расходам

Киев продолжит политику наращивания военных расходов в 2021-2022 годах. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, украинские власти намерены сохранить расходы на оборону в указанные годы на уровне не ниже 5% от ВВП страны, при этом "сегодня Украина тратит на военные приготовления 7,5 миллиарда долларов в год".

Таким образом, отметила Захарова, по темпам военных затрат Украина занимает первое место в мире. Милитаристские планы Киева поддерживаются и Западом, что выражается в заметной активизации НАТО как на Украине, так и в акватории Черного моря. Захарова напомнила, что Североатлантический альянс запустил недавно самые крупные за последние четверть века учения, в которых принимают участие 28 тысяч военнослужащих из 27 стран НАТО и союзников.

При этом на территории Украины в текущем году пройдет сразу семь совместных с НАТО учений. "То есть каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры", - подчеркнула представитель МИД РФ. Захарова отметила, что этот милитаристский настрой Киева и его западных партнеров в негативном ключе отражается на процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Она напомнила, что состоявшееся 19 мая 2021 года заседание контактной группы четко продемонстрировало отсутствие у киевских переговорщиков какого-либо желания продвинутся в решении вопроса внутриукраинского урегулирования, идти на компромисс и действовать в рамках Минских соглашений.