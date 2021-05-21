Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Тем самым он ввел в действие принятое 14 мая Советом национальной безопасности и обороны страны решение. Из текста указа, опубликованного на сайте главы государства, следует, что санкции от Зеленского коснутся как физических, так и юридических лиц.

Среди физических лиц фигурируют 674 человека, включая главу ДНР Дениса Пушилина и руководителя ЛНР Леонида Пасечника, а также главу Республики Крым Сергея Аксенова. Под санкции попали и сотни "воров в законе", список которых СНБО Украины определил 14 мая.

В список юридических лиц попали российские телеканалы "НТВ", "ТНТ", "Первый канал", "Россия сегодня" и сервис "Яндекс". В документе отмечается, что санкции наложены в соответствии с 107 статьей украинской конституции.