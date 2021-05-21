Новости

Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов 21:08
10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки 20:58
Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи 20:17
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака" 20:15
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров 19:54
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания 19:52
Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 19:40
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 19:38
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото 19:17
Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг 19:16
В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена" 19:14
Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года 18:57
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля 18:56
Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице 18:50
Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей 18:48
Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 18:38
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 18:36
В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей 18:26
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 21:08
Рубрика: В мире

Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов

Текст: Юрий Чернов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер". Тем самым он ввел в действие принятое 14 мая Советом национальной безопасности и обороны страны решение. Из текста указа, опубликованного на сайте главы государства, следует, что санкции от Зеленского коснутся как физических, так и юридических лиц.

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY
Зеленский вычеркнул русских из числа "коренных народов" Украины

Среди физических лиц фигурируют 674 человека, включая главу ДНР Дениса Пушилина и руководителя ЛНР Леонида Пасечника, а также главу Республики Крым Сергея Аксенова. Под санкции попали и сотни "воров в законе", список которых СНБО Украины определил 14 мая.

В список юридических лиц попали российские телеканалы "НТВ", "ТНТ", "Первый канал", "Россия сегодня" и сервис "Яндекс". В документе отмечается, что санкции наложены в соответствии с 107 статьей украинской конституции.

В мире экс-СССР Украина Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
Минпромторг пригласил Илона Маска построить завод в России
Около 1,3 млн штрафов выписали москвичам за нарушение COVID-ограничений
Путин заявил о планах локализации "Спутник V" в Армении и Киргизии
Суд приостановил работу "Центрального Детского Магазина" на 7 суток
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону