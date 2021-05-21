Зеленский вычеркнул русских из числа "коренных народов" Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по прошествии двух лет своего президентства так и не смог определиться, как со своей собственной идентичностью, так и с идентичностью народов, населяющих подконтрольную ему территорию. Продолжая без нужды обострять национальный вопрос на Украине, офис президента вынес на рассмотрение Верховной рады скандальный закон о "коренных народах".

Текст законопроекта предлагает делить населяющих Украину людей по признаку "коренной - некоренной". Если вчитаться в формулировку, то получается, что "коренным народом" может быть признано сформировавшееся на территории Украины этническое общество, у которого за пределами Украины нет своего государства. Из других признаков "коренного народа", по версии "Зе", является наличие самобытных языка и культуры, а также традиционных, социальных, культурных или представительских органов. Немаловажным моментом является то, что этот этнос должен осознавать себя коренным народом Украины.

Формулировка интересна тем, что по сути исключает из списка "коренных" всех, кроме украинцев, крымских татар, караимов и крымчаков. То есть русские, белорусы, евреи, поляки, венгры, болгары, армяне, молдаване, греки и представители других народностей, жившие столетиями и сейчас живущие на Украине, не войдут в число привилегированного класса "коренных".

Не секрет, что закон писался под давлением так называемого "меджлиса" - экстремистской организации, запрещенной в России. При этом фактически после воссоединения Крыма с Россией на территорию Украины переехало всего несколько тысяч крымских татар, а 240 тысяч - около 10 процентов населения полуострова - приняли российское гражданство. Но сегодня организованные члены запрещенного в России "меджлиса", пользующиеся поддержкой из-за рубежа, играют непропорциональную роль в политике Украины и требуют предоставления им автономии на территории Херсонской области. Собственно, попыткой формально удовлетворить запросы этих считанных тысяч, не предоставляя им при этом автономию, чреватую обострением социальной обстановки на юге Украины, во многом продиктовано появление законопроекта.

Тем не менее, согласно документу, коренным народам Украины предоставят широкие права в сферах образования, культуры, экономики и языка. Они, например, смогут открывать собственные СМИ или образовательные учреждения, где им разрешат вести деятельность на их родном языке. И, конечно, только коренные народы получат полную правовую и финансовую помощь со стороны государства. В законе, в частности, указывается, что им будут предоставлены гарантии и правовая защита от "любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме, а также защиту от расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них".

Получается, что если Верховная рада утвердит этот законопроект, то колоссальное число украинского населения, включая миллионы русских, в одночасье фактически превратится в людей второго сорта в сравнении с членами запрещенного в России "меджлиса". Сложно предположить, что еще успеет натворить за оставшиеся два года "Зе" и его команда. Остается надеяться, что история с "негражданами" из Прибалтики не повторится на Украине, и "некоренных" не лишат остатка прав, например права голоса. Права на родной язык, напомним, у них уже отняли, и ведут наступление на свободу вероисповедания.