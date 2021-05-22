Андрей Смирнов получил приз "За верность профессии" премии "Слово"

21 мая в Театре им. Пушкина состоялась пятая, юбилейная, церемония вручения сценарной премии им. В. Черных "Слово".

"Нам кажется важным выводить в свет самых непубличных, но очень важных представителей индустрии. И чтобы, оставаясь наедине со своими страхами, сомнениями и дедлайнами, они знали, что мы знаем их, верим в них и любим их", - сказал основатель и генеральный продюсер премии "Слово" Петр Ануров. При этом награды получили также люди хорошо известные, на работу которых равняется вся киноиндустрия.

Так, приз "За верность профессии" был вручен кинорежиссеру, драматургу, Народному артисту РФ Андрею Смирнову. Получая награду, лауреат сказал: "С одной стороны нет профессии глупее, чем сценарист, с другой стороны я много раз видел когда по очень хорошим сценариям снимали дурные картины, а по плохому сценарию хорошую картину не видел ни разу. Сейчас эта профессия расцветает. Подросло первое поколение российских кинематографистов, которые выросли без цензуры. Я хочу пожелать всем начинающим, молодым, всем, кто хочет прорваться в этой профессии - никого не слушайте, пишите сценарии, лучше нашей тусовки нет на свете, она сама живая и независтливая. Без хороших сценаристов никогда не будет хорошего кино".

Специальный приз, учрежденный совместно с генеральным партнером премии этого года - онлайн-кинотеатром KION - "Шоураннер - триумф профессии сценариста" присудили Илье Куликову. Зритель знает его по таким проектам, как "Перевал Дятлова", "Полицейский с Рублевки", "Аванпост", "Глухарь в кино", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Закон каменных джунглей", "Мылодрама")и другим.

Со сцены Илья Куликов пожелал начинающим авторам никогда не сдаваться: "Я начал писать сценарии примерно в 2005-ом. Индустрия тогда была слабой, но как в нее попасть было все равно непонятно. Я смотрел на написанные буквы и не знал, кому это все нужно и что сделать для того, чтобы этот текст говорили актеры и снимали режиссеры. Но у меня не было сомнений, что надо продолжать писать. Хочу сказать молодым сценаристам: "Не дайте сомнениям вас остановить, и вы добьетесь всего, чего вы хотите".

Продюсер премии Петр Ануров объявил, что со следующего года экспертный совет премии по отбору номинантов будет расширен. На соискание премии в этом году было рассмотренное более ста фильмов и сериалов и около 20 дебютных картин, в следующем ожидается, что количество заявок увеличится. Ниже можно посмотреть список лауреатов одной из любимых кинематографистами индустриальных премий. Кстати, на церемонии присутствовали все ведущие деятели российской киноиндустрии, а открывая ее, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила рост престижа профессии сценариста, пожелала удачи премии и молодым начинающим авторам, которых с каждым годом становится все больше. По ее словам, это создает здоровую и плодотворную конкуренцию в индустрии.

Лауреаты V премии "Слово"

Лучший дипломный сценарий:

Уля Мартьянова ("Смертинет")

Лучший сценарный дебют:

Исмаил Сафарали, Мария Зелинская ("Дочь Рыбака")

Лучший сценарий многосерийного фильма:

Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова, Антон Коломеец ("Чики")

Лучший сценарий полнометражного фильма:

Елена Киселева, Андрей Кончаловский ("Дорогие товарищи!")

Михал Сегал ("Глубже!")