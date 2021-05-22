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22.05.2021 13:18
Рубрика: Культура

Андрей Смирнов получил приз "За верность профессии" премии "Слово"

Текст: Сусанна Альперина
21 мая в Театре им. Пушкина состоялась пятая, юбилейная, церемония вручения сценарной премии им. В. Черных "Слово".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Нам кажется важным выводить в свет самых непубличных, но очень важных представителей индустрии. И чтобы, оставаясь наедине со своими страхами, сомнениями и дедлайнами, они знали, что мы знаем их, верим в них и любим их", - сказал  основатель и генеральный продюсер премии "Слово" Петр Ануров. При этом награды получили также люди хорошо известные, на работу которых равняется вся киноиндустрия.

Фото: kinopoisk.ru
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Так, приз "За верность профессии" был вручен кинорежиссеру, драматургу, Народному артисту РФ Андрею Смирнову. Получая награду, лауреат сказал: "С одной стороны нет профессии глупее, чем сценарист, с другой стороны я много раз видел когда по очень хорошим сценариям снимали дурные картины, а по плохому сценарию  хорошую картину не видел ни разу. Сейчас эта профессия расцветает. Подросло первое поколение российских кинематографистов, которые выросли без цензуры. Я хочу пожелать всем начинающим, молодым, всем, кто хочет прорваться в этой профессии - никого не слушайте, пишите сценарии, лучше нашей тусовки нет на свете, она сама живая  и независтливая. Без хороших сценаристов никогда не будет хорошего кино".

Специальный приз, учрежденный совместно с генеральным партнером премии этого года  - онлайн-кинотеатром KION - "Шоураннер - триумф профессии сценариста" присудили Илье Куликову. Зритель знает его по таким проектам, как  "Перевал Дятлова", "Полицейский с Рублевки", "Аванпост", "Глухарь в кино", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Закон каменных джунглей", "Мылодрама")и другим.

Со сцены Илья Куликов пожелал начинающим авторам никогда не сдаваться: "Я начал писать сценарии примерно в 2005-ом. Индустрия тогда была слабой, но как в нее попасть было все равно непонятно. Я смотрел на написанные буквы и не знал, кому это все нужно и что сделать для того, чтобы этот текст говорили актеры и снимали режиссеры. Но у меня не было сомнений, что надо продолжать писать. Хочу сказать молодым сценаристам: "Не дайте сомнениям вас остановить, и вы добьетесь всего, чего вы хотите".

Продюсер премии Петр Ануров объявил, что со следующего года экспертный совет премии по отбору номинантов будет расширен. На соискание премии в этом году было рассмотренное более ста фильмов и сериалов и около 20 дебютных картин, в следующем ожидается, что количество заявок увеличится. Ниже можно посмотреть список лауреатов одной из любимых кинематографистами индустриальных премий. Кстати, на церемонии присутствовали все ведущие деятели российской киноиндустрии, а открывая ее, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила рост престижа профессии сценариста, пожелала удачи премии и молодым начинающим авторам, которых с каждым годом становится все больше. По ее словам, это создает здоровую и плодотворную конкуренцию в индустрии.

Лауреаты V премии "Слово"

Лучший дипломный сценарий: 

Уля Мартьянова ("Смертинет")

Лучший сценарный дебют: 

Исмаил Сафарали, Мария Зелинская ("Дочь Рыбака")

Лучший сценарий многосерийного фильма: 

Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова, Антон Коломеец ("Чики")

Лучший сценарий полнометражного фильма: 

Елена Киселева, Андрей Кончаловский ("Дорогие товарищи!")

Михал Сегал ("Глубже!")

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