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22.05.2021 21:00
Рубрика: Власть

Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В субботу, 22 мая, Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 23 военнослужащих. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло 33 337 человек.

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Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 115,3 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 281 военный. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 208 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двоих лечат гражданские медики. 71 человек изолирован на дому.

Сообщается, что у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 18 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 63 человек.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 884 человека, 207 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 22 тысячам пациентов, свыше 7,2 тысячи из которых - гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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