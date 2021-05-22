Второй матч группового этапа чемпионата мира сборная России проведет против команды Великобритании. Так уж совпало, что в этом году исполняется 85 лет с момента завоевания британцами олимпийского золота по хоккею. Дело было в 1936-м году в Гармиш-Партенкирхене.

Календарь благосклонен к нашей команде. Трудные матчи, к которым безусловно относится стартовая встреча с Чехией, чередуются с более менее простыми, предназначенными для обкатки составов, отработки схем и прочих тактических моментов. После Великобритании нам играть с крепкой Словакией, затем снова передышка в виде Дании перед Швейцарией и Швецией. Завершится для россиян групповой этап матчем с белорусами.

Дебютный матч с чехами получился противоречивым. Соперники изрядно ошибались - что чехи, что наши. Развязка произошла за 20 секунд до конца третьего периода. Проворов и Григоренко поймали чехов на смене, обеспечив победу. Хоть у Чехии оставались считанные секунды, тем не менее это не помешало им потрепать россиянам нервы. В самой последней атаки счет вполне мог стать равным. Чувствуется, что командам еще предстоит долго и мучительно сыгрываться.

Что из себя представляет наш сегодняшний оппонент, можно сказать весьма смутно. В 2019-м году Великобритания попала на мировое первенство после 24-летнего перерыва и смогла остаться в высшем дивизионе, опередив Францию. Наверняка и на сей раз британцы будут бороться, чтобы не занять последнее место в группе. Французов нет, но есть Дания и белорусы. Эта тройка и определит между собой слабейшего.

Матч Великобритания - Россия начнется в 16:15 по московскому времени. Смотрите за игрой вместе с онлайн-трансляцией "РГ"!