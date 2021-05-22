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22.05.2021 14:40
Рубрика: Экономика

Чернышенко: Для увеличения турпотока на Камчатку надо задействовать малую авиацию

Текст: Евгений Гайва
Для увеличения турпотока на Камчатку необходимо создавать дополнительные места размещения и задействовать малую авиацию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки на Дальний Восток по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Это самый эффективный и самый доступный способ соединения регионов здесь на Камчатке. Видим, что взлетно-посадочную полосу в поселке Жупанова можно восстановить. Вместе с губернатором и Минприроды рассматриваем ее как возможную площадку для размещения инспекторов и научного персонала, потому что все точки представляют собой не только туристический, но и огромный научный потенциал", - проводит слова вице-премьера пресс-служба. Как отметил Чернышенко, первыми получить возможность доступного посещения этих мест должно получить местное население.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Мишустин поручил Чернышенко организовать работу с туристами на Камчатке

Для развития инфраструктуры намечены первоочередные шаги, которые будут реализованы уже в этом году за счет нацпроекта по туризму. Регион уже готовит заявку. "Отдельное внимание при подготовке инфраструктуры необходимо уделить возможности посещения этих мест маломобильными группами населения", - подчеркнул Чернышенко.

В рабочей поездке принимают участие министр природных ресурсов Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор Корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, и директор Кроноцкого государственного заповедника Петр Шпиленок. Делегация осмотрела туристические объекты Камчатского края: Долину гейзеров, вулканы Узон и Крымский и другие. В поездке также участвуют  инвесторы.

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