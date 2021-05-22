Число жертв крушения самолета ВВС Нигерии увеличилось до 11

Количество погибших в результате крушения в Нигерии самолета военно-воздушных сил страны увеличилось до 11. Такие данные распространила газета Punch, ссылаясь на представителя армии.

В заявлении отмечается, что жертвой авиакатастрофы в Кадуне стал начальник штаба сухопутных сил Нигерии Ибрагим Аттаиру, а также еще десять офицеров, включая экипаж самолета, пишет РИА Новости.

Напомним, самолет разбился в аэропорту нигерийского города Кадун в пятницу. Сообщалось о гибели Аттаиру и нескольких военных. О причинах крушения пока информации нет. Также ничего не известно о раненых.