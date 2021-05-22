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22.05.2021 16:16
Рубрика: Общество

Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России

Текст: Ирина Невинная

Десятки тысяч штаммов вируса SARS-Cov-2 циркулируют в России, об этом позволяет судить исследование образцов коронавируса, поступающих в ГНЦ "Вектор" из всех регионов. Серьезно изменяющих свойства вируса мутаций при этом в измененных штаммах не обнаружено, сообщил в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске гендиректор Центра Ринат Максютов.

Фото: Александр Корольков/РГ
"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

"На настоящий момент более 7 тыс. полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями РФ. Выявлено более 13 тысяч замен, то есть вирус очень вариабельный. Мы говорим о десятках тысяч разных штаммов нового коронавируса, циркулирующего в РФ", - цитирует Максютова ТАСС.

Мониторинг генетической изменчивости коронавируса ГНЦ "Вектор" проводит с июня 2020 года.  Все регионы ежемесячно присылают вирусные изоляты (образцы, полученные от больных COVID-19), и специалисты анализируют изменения в геноме вируса и оценивают возможные риски.

Кроме того, "Вектор" проводил исследования, насколько эффективны против вариаций коронавируса вакцины "СпутникV" и "ЭпиВакКорона". Исследовались, среди прочих, южноафриканский и бразильский штаммы.

19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются и распространяются собственные мутации - сибирская и северо-западная.

Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, нет данных о том, что новые мутации, обнаруженные на территории нашей страны, могут вызывать более тяжелое течение COVID-19.

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