Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России

Десятки тысяч штаммов вируса SARS-Cov-2 циркулируют в России, об этом позволяет судить исследование образцов коронавируса, поступающих в ГНЦ "Вектор" из всех регионов. Серьезно изменяющих свойства вируса мутаций при этом в измененных штаммах не обнаружено, сообщил в кулуарах марафона "Новое знание" в Новосибирске гендиректор Центра Ринат Максютов.

"На настоящий момент более 7 тыс. полногеномных [образцов] отсеквенировано суммарно всеми усилиями РФ. Выявлено более 13 тысяч замен, то есть вирус очень вариабельный. Мы говорим о десятках тысяч разных штаммов нового коронавируса, циркулирующего в РФ", - цитирует Максютова ТАСС.

Мониторинг генетической изменчивости коронавируса ГНЦ "Вектор" проводит с июня 2020 года. Все регионы ежемесячно присылают вирусные изоляты (образцы, полученные от больных COVID-19), и специалисты анализируют изменения в геноме вируса и оценивают возможные риски.

Кроме того, "Вектор" проводил исследования, насколько эффективны против вариаций коронавируса вакцины "СпутникV" и "ЭпиВакКорона". Исследовались, среди прочих, южноафриканский и бразильский штаммы.

19 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России формируются и распространяются собственные мутации - сибирская и северо-западная.

Как пояснил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, нет данных о том, что новые мутации, обнаруженные на территории нашей страны, могут вызывать более тяжелое течение COVID-19.