Новости

Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой 18:16
В РПЦ призвали запретить охоту ради развлечения 18:02
В Петербурге число госпитализированных с COVID-19 выросло на 13% 17:54
Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО 17:41
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube 17:27
Найдена актриса на главную роль в "женском" ребуте "Хищника" 16:17
Десятки тысяч разных штаммов нового коронавируса циркулируют в России 16:16
Великобритания - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 16:15
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры 16:11
Леди Гага забеременела после изнасилования своим продюсером 16:02
Бочаров займет место в воротах сборной России в матче против британцев 15:55
"Вектор" проводит исследования по трехкратному введению вакцины "ЭпиВакКорона-Н" 15:48
Марафон "Новое знание" почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров 15:46
В Подмосковье двое детей погибли при пожаре 15:37
Вышел трейлер 3-го сезона комедии с Дэниелом Рэдклиффом "Чудотворцы" 15:15
У футболиста сборной России Фернандеса не выявлено значимых повреждений 15:12
Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам 14:57
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков 14:42
Названы самые популярные песни "Евровидения" 14:31
Станция "Кунцевская" БКЛ готова на 80% 14:31
Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Петербург 14:26
"Вектор" подаст в ВОЗ заявку на одобрение вакцины "ЭпиВакКорона" 14:19
В Совфеде объяснили смысл новых санкций против "Северного потока-2" 13:43
Толчинский и Кузьменко вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккею 13:32
Мишустин рассказал, что к Путину всегда можно обратиться за советом 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 18:16
Рубрика: В мире

Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой

Текст: Александр Саможнев

Бывший генеральный директор BBC Тони Холл взял на себя ответственность за скандальное интервью принцессы Дианы корреспонденту телерадиокорпорации в 1995 году. В этой связи он покинул почетный пост председателя совета попечителей лондонской Национальной галереи.

Фото: REUTERS
Британская BBC извинилась за интервью с принцессой Дианой

Холл объяснил свой поступок сильным чувством гражданского долга. По его словам, дальнейшее пребывание на этой должности с учетом ситуации вокруг интервью, может привлекать внимание общественности.

"Я прошу прощения за события, которые произошли 25 лет назад, и полагаю, что роль руководства - брать на себя ответственность", - цитирует телеканал ITV Холла.

Корпорация BBC извинилась перед аудиторией за журналиста Мартина Башира, который обманным путем добился согласия принцессы Дианы на интервью. Заявление было сделано после публикации доклада по итогам специального независимого расследования, проведенного бывшим судьей Верховного суда Великобритании Джоном Дайсоном. Он пришел к выводу, что "действия корпорации не соответствовали высоким стандартам порядочности и открытости, которые являются ее визитной карточкой".

Фото: Carlo Allegri/Reuters
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность выводами расследования, которое бросает тень на британские СМИ. Полиция Лондона установит, не содержится ли в докладе достаточных оснований для проведения полицейского расследования

Журналист BBC Мартин Башир сфабриковал сведения о якобы имевшей место слежке за принцессой Дианой в Букингемском дворце. Он показал младшему брату Дианы Чарльзу Спенсеру соответствующие банковские выписки. В этой ситуации принцесса согласилась на беседу, в которой рассказала некоторые подробности о браке с принцем Чарльзом.

В мире Европа Великобритания Британский королевский дом

Главное сегодня

Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2"
Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире
Чернышенко: Для увеличения турпотока на Камчатку надо задействовать малую авиацию
В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры
Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону