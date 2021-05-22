Экс-директор BBC взял ответственность за скандал с принцессой Дианой

Бывший генеральный директор BBC Тони Холл взял на себя ответственность за скандальное интервью принцессы Дианы корреспонденту телерадиокорпорации в 1995 году. В этой связи он покинул почетный пост председателя совета попечителей лондонской Национальной галереи.

Холл объяснил свой поступок сильным чувством гражданского долга. По его словам, дальнейшее пребывание на этой должности с учетом ситуации вокруг интервью, может привлекать внимание общественности.

"Я прошу прощения за события, которые произошли 25 лет назад, и полагаю, что роль руководства - брать на себя ответственность", - цитирует телеканал ITV Холла.

Корпорация BBC извинилась перед аудиторией за журналиста Мартина Башира, который обманным путем добился согласия принцессы Дианы на интервью. Заявление было сделано после публикации доклада по итогам специального независимого расследования, проведенного бывшим судьей Верховного суда Великобритании Джоном Дайсоном. Он пришел к выводу, что "действия корпорации не соответствовали высоким стандартам порядочности и открытости, которые являются ее визитной карточкой".

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Журналист BBC Мартин Башир сфабриковал сведения о якобы имевшей место слежке за принцессой Дианой в Букингемском дворце. Он показал младшему брату Дианы Чарльзу Спенсеру соответствующие банковские выписки. В этой ситуации принцесса согласилась на беседу, в которой рассказала некоторые подробности о браке с принцем Чарльзом.