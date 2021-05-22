Эксперты оценили, чем вода из-под крана хуже воды из магазина и кулера

В России употреблять в пищу воду из-под крана крайне не рекомендуется. Как минимум, ее надо предварительно очистить в домашних условиях. Можно также покупать бутилированную воду в магазинах или приобрести кулер и заказывать к нему большие "баклажки" с водой. В Союзе производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") рассказали "РГ", чем такая вода отличается друг от друга, как лучше очищать и какую пить безопаснее.

По данным Счетной палаты, до 40% россиян используют воду, которая не соответствует нормативам. В большинстве регионов России проводится качественная водоподготовка, после которой воду можно пить. Однако долгий путь по трубам может серьезно снизить ее качество. Ведь во многих регионах трубы изношены. Особенно эта проблема актуальна для старого жилья, где общедомовые коммуникации не меняли десятилетиями, а также для городов, где нет средств на капитальную замену труб, поэтому коммуникации меняют частично. Однако это не спасает ситуацию, говорят эксперты "Союзнапитков".

Между тем, загрязненность питьевой воды увеличивает риск смертности на 11 тыс. случаев ежегодно, заболеваемости - на 3 млн, говорится в отчете СП.

Решить проблему можно с помощью фильтров. Компактный фильтр-кувшин удалит загрязнения, но поверхностно, без глубокой очистки. От солей, образующих накипь, такой фильтр не избавляет. Магистральные фильтры служат дольше, чем кувшины. Но они могут удалять только один вид загрязнения, в зависимости от типа картриджа. Проточный фильтр устраняет различные типы загрязнений, для чего внутрь устанавливается несколько картриджей. Из минусов эксперты отмечают лишь неспособность смягчать жесткую воду и трудоемкую установку. Фильтры с обратным осмосом подходят для глубокой очистки воды. После такой очистки ее можно пить прямо из-под крана. К недостаткам эксперты относят сложную установку и высокий расход воды, что скажется на счетах за коммуналку.

В магазинах продается вода как из природных источников, так и специально обработанная водопроводная. Но при производстве обработанной воды на заводе из процесса исключается устаревшая городская инфраструктура с ее негативным воздействием, утверждают в "Союзнапитках". Кроме того, перед упаковкой вода проходит проверку по 90 различным показателям: солевой и газовый состав, вкус и запах, показатели микробиологической и радиационной безопасности, содержание токсичных веществ и органических загрязнителей, а также многие другие, рассказывает вице-президент по качеству "Союзнапитков" Людмила Хомич.

Упакованную воду производят, добывая из скважин. У крупных предприятий обычно есть собственные скважины. Далее вода проходит процедуру фильтрации. Начинается все с механической очистки от мелких загрязнений через угольные или песочные фильтры. Затем проводятся еще несколько стадий - например, это может быть очистка ультрафиолетом. В промышленных фильтрах есть обратный осмос, который обеспечивает глубокое очищение и делает водопроводную воду пригодной для питья без кипячения. В ходе водоподготовки удаляются вещества, которые обуславливают мутность воды, привкусы, запахи и микроорганизмы. Обработка может проводиться физическими методами - фильтрацией и химическими - реагентной фильтрацией и фильтрацией через ионообменные смолы. Далее все партии упакованной воды проходят лабораторный контроль. Помимо этого за качеством упакованной воды следят надзорные органы и "Союзнапитки". Ежегодно берутся сотни проб воды и проверяются на соответствие техническому регламенту. В Союзе обращают внимание на данные Роспотребнадзора: в 2020 году ведомство выявило нарушений на рынке упакованной питьевой воды менее 2% от всего объема.

Впрочем, в начале года Роскачество подвело итоги проверки упакованной питьевой воды 206 торговых марок и во многих образцах выявило различные нарушения. Так, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции. У половины образцов на этикетке содержалась информация, которая может ввести потребителя в заблуждение. Например, на этикетке указывается источник, но сама вода может быть и не природного происхождения.

Также домой или в офис можно установить кулер. Вода для кулера - точно такая же упакованная вода, к которой предъявляются ровно те же требования, что и к продукции в супермаркете, говорят в "Союзнапитках". Единственное отличие - в размере емкости для воды. Для кулера бутылки продаются объемом 12 или 19 литров. И эти бутылки используются многократно. По данным Роскачества, многократное использование тары никак не сказывается на качестве воды, если производитель грамотно ее очищает - моет и дезинфицирует.

Самый популярный вид кулера - напольный. Кулер может быть с подогревом или без. Бывают также настольные кулеры и помпы - они вставляются в бутылку сверху и перекачивают воду по специальной трубке.

"Есть кулеры, которые греют воду почти до температуры кипения - 95-98 градусов. Однако такие агрегаты требуют большего ухода по сравнению с обычными, потому что в них может образовываться накипь. Заваривать чай водой меньшей температуры не рекомендуется: сухая заварка может быть, например, со следами плесени. И она останется и попадет в организм, потому что уничтожить ее может вода температуры близкой к температуре кипения", - говорит Людмила Хомич.