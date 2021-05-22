Новости

Вин Дизель рассказал, за что любит Россию 21.05.2021
Вин Дизель: "Форсаж" закончится десятой частью 21.05.2021
Стартовали съемки второго сезона сериала "Новенький" с Глебом Калюжным 21.05.2021
Little Big вернулись к корням в новом видео We Are Little Big 21.05.2021
У "Губки Боба" появится игровой спин-офф про подводную белку Сэнди 21.05.2021

Генри "Ведьмак" Кавилл сыграет в перезапуске "Горца"

Новости
    22.05.2021, 13:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

38-летний британский актер Генри Кавилл, Супермен, Ведьмак и Шерлок Холмс, готов пополнить личную копилку еще одной примечательной ролью. Как передает Deadline, в настоящее время артист ведет переговоры по своему участию в ребуте фэнтезийной франшизы "Горец" (Highlander). Где может исполнить одну из главных ролей. Какую именно - не уточнено.

При этом Кавилл свое возможное участие в предприятии уже комментирует - и с большим энтузиазмом. Говорит, грядет незабываемое приключение.

Лента на балансе Lionsgate. Сопродюсер - вездесущий хитмейкер Нил Х. Мориц. Питер Дэвис, работавший над оригинальной лентой, тоже был в деле, но, к сожалению, скончался в начале этого года.

Поставит картину Чад Стахелски, которого мы знаем по серии про Джона Уика. Соответственно, можно быть уверенными что на экране случится во всех смыслах мясистая заруба. Сценарием занимается Керри Уильямсон ("Я, Алекс Кросс").

Дата премьеры пока не называлась.

Первый "Горец" вышел в 1986-м, режиссер - Рассел Малкэхи, в ролях - Кристофер Ламберт и Шон Коннери. В 1990-м тот же Малкэхи поставил сиквел, в 94-м вышел триквел, в 2000-м - провальная четвертая часть. Плюс имеем в рамках данной вселенной сериал, сериал-спин-офф, аниме, множество книг, видеоигры, так далее.

Новости

Дж.Дж. Абрамс и Мэтт Ривз снимут мультсериал про Бэтмена в стиле нуар 21.05.2021
Актер Билли Портер признался, что у него ВИЧ 21.05.2021
Для тех, кто все пропустил: Хиддлстон рассказал все о Локи за 30 секунд 21.05.2021
Кейт Хадсон присоединилась к Крэйгу и Нортону в "Достать ножи 2" 21.05.2021
⧣ США
Фото: instagram.com/ grandmasterfaqs
В сериале "Локи" впервые покажут злодея на замену Таносу 21.05.2021
⧣ фэнтези
Фото: youtube.com/ RabidRetrospectGames
Короля Дикой охоты в "Ведьмаке" и приквеле сыграют разные актеры 21.05.2021
Blizzard экранизирует игровую серию Diablo 20.05.2021
Умер Кэнтаро Миура - автор культовой манги "Берсерк" 20.05.2021
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
73-летний Шварценеггер сыграет главную роль в сериале Netflix 20.05.2021
Снуп Догг выпустит сериал о самых тупых преступниках в мире 19.05.2021
Трейлер: Лиам Нисон опять снялся в боевике, где он всех спасает 19.05.2021