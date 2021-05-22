Генри "Ведьмак" Кавилл сыграет в перезапуске "Горца"

38-летний британский актер Генри Кавилл, Супермен, Ведьмак и Шерлок Холмс, готов пополнить личную копилку еще одной примечательной ролью. Как передает Deadline, в настоящее время артист ведет переговоры по своему участию в ребуте фэнтезийной франшизы "Горец" (Highlander). Где может исполнить одну из главных ролей. Какую именно - не уточнено.

При этом Кавилл свое возможное участие в предприятии уже комментирует - и с большим энтузиазмом. Говорит, грядет незабываемое приключение.

Лента на балансе Lionsgate. Сопродюсер - вездесущий хитмейкер Нил Х. Мориц. Питер Дэвис, работавший над оригинальной лентой, тоже был в деле, но, к сожалению, скончался в начале этого года.

Поставит картину Чад Стахелски, которого мы знаем по серии про Джона Уика. Соответственно, можно быть уверенными что на экране случится во всех смыслах мясистая заруба. Сценарием занимается Керри Уильямсон ("Я, Алекс Кросс").

Дата премьеры пока не называлась.

Первый "Горец" вышел в 1986-м, режиссер - Рассел Малкэхи, в ролях - Кристофер Ламберт и Шон Коннери. В 1990-м тот же Малкэхи поставил сиквел, в 94-м вышел триквел, в 2000-м - провальная четвертая часть. Плюс имеем в рамках данной вселенной сериал, сериал-спин-офф, аниме, множество книг, видеоигры, так далее.