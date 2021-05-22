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Рубрика: Общество

Исследование: Дети и подростки переживают пандемию тяжелее взрослых

Текст: Ирина Ивойлова
Исследования показали, что дети и подростки переживают из-за пандемии даже сильнее, чем взрослые. 60 процентов выборки стали хуже учиться именно из-за повышенной тревожности. Как им помочь? Пять советов родителям
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ваш ребенок в этом году стал хуже учиться? За год выходят сплошные тройки, не справляется с домашними заданиями, не хочет идти в школу, а дома ведет себя из рук вон плохо? Не спешите ругать и наказывать.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В МГППУ представили свежий выпуск электронного журнала "Современная зарубежная психология", который посвящен зарубежным исследованиям молодежи в эпоху пандемии. Понятно, что речь идет только о первых итогах, но и они уже настораживают.

Что показали зарубежные опросы? Пандемия оказала и оказывает очень серьезное влияние на психологическое благополучие молодежи. И влияние это негативное. Около 17 процентов молодежи испытывают повышенную тревожность и депрессивность, что сказывается на учебе. Самые уязвимые в этом отношении - старшие подростки 18 лет. Примерно 60 процентов выборки стали хуже учиться именно из-за этих расстройств.

Что тревожит молодежь? Опасения по поводу здоровья их и семьи, режим работы школ, закрытие университетов и потеря повседневного рутинного ритма жизни. Что помогает выживать в условиях такого стресса? Пребывание в кругу семьи, музыка, спортивные занятия в помещении, чтение. А вот школьные психологи за границей оказались не востребованы. К ним обратились за помощью чуть меньше двух процентов.

Какие ученики больше других страдают от пандемии? Дети с расстройствами аутистического спектра. В домашней изоляции они становятся "сварливыми, более тревожными, беспокойными". Ухудшилось состояние детей с обсессивно-компульсивными расстройствами. Эксперты прогнозируют, что последствия пандемии еще долго будут сказываться на здоровье и говорят, что велика вероятность вспышек психических нарушений среди детей, подростков, учащейся молодежи. А вот помочь тут могут только родители, обеспечивая спокойный психологический климат в семье. Как это сделать?

Профессор кафедры возрастной психологии факультета "Психология образования" МГППУ Наталья Авдеева дала пять простых и действенных советов родителям школьников:

1. Не требуем пятерок. Принимаем ситуацию такой, какая она есть. Сейчас главное - восстановить психологическое благополучие детей.

2. Дети и подростки любят готовить. Попробуйте поискать в интернете интересные рецепты и вместе приготовьте обед. Можно устраивать дни национальной кухни - русской, французской, итальянской, да какой угодно. Отдельная тема - выпечка. Здесь простор для фантазии и творчества, совместные трапезы, да еще с приглашением друзей, могут быть очень привлекательны для подростков. В таких занятиях есть большой развивающий эффект: поискать информацию, узнать об особенностях культуры страны, традициях, сформировать умения составить сбалансированное меню, узнать об энергетической составляющей разных продуктов, а может, и организовать конкурс, угостить близких, соседей, друзей.

Фото: iStock
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3. Вместе смотрим и обсуждаем интересные фильмы, записи концертов, спектаклей, спортивных соревнований. Обращаюсь к отцам: посмотрите вместе с сыном знаменитые футбольные матчи. Для вашего ребенка это важно. Очень интересны исторические научно-популярные сериалы из истории России, жизни животных о географических открытиях. Их можно обсуждать, искать дополнительную информацию. Старайтесь увлечь ребенка, втянуть в совместное творчество.

4. Родители могут рассказывать детям что-то из своего жизненного опыта, о событиях, свидетелями которых они были или то, что они помнят о своем детстве, из рассказов дедушек и бабушек. Не стесняйтесь говорить с детьми о себе, своих юношеских или девичьих увлечениях: "дружила с тем-то", "ухаживал за девушкой, но из-за предательства расстались", "его письмо от меня спрятали"... Подростки 15 лет уже прекрасно вас поймут. И это самый короткий путь к их сердцу. Тут, правда, дети информационного общества могут задать вам вопросы: "а чего не написал по вотсапу", "почему не искал через Instagram"? Вот вам и еще одна тема для общения.

5. Нужно подумать о здоровье: завести простые доступные тренажеры для занятий дома, начать заниматься бегом, на спортивной площадке на улице, кататься на велосипеде. Отправляйтесь вместе на дачу, на экскурсию. Проводите как можно больше времени с ребенком, демонстрируйте оптимизм, уверенность, жизнерадостность, подчеркивайте в повседневной жизни позитивные моменты, события. Поддерживайте инициативы ребенка. Почему бы, например, не снять вместе с ним клип для Tik-Tok?

Общество Семья и дети Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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