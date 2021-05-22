Исследования "Спутника V" для пациентов с онкологией проведут до конца года

Насколько вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для онкобольных - станет известно в ходе исследований, которые должны начаться в этом году. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

"Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведем какую-то значимую часть такого клинического исследования. До его окончания говорить об эффективности и защитной эффективности для больных с онкологическими заболеваниями не представляется возможным", - приводит слова Логунова агентство "Интерфакс".

При этом он отметил, что применять вакцину можно только в стадии ремиссии. А вот когда заболевание находится в острой стадии, то вакцинировать категорически запрещено. Логунов подчеркнул, что любая острая соматика, любое острое инфекционное или хроническое заболевание может являться противопоказанием к вакцинации. Помимо этого надо учитывать, что онкобольные проходят курсы химиотерапии, во время которых из-за введения в организм сильнодействующих лекарств, убивающих раковые клетки, иммунная система человека сильно ослаблена. Поэтому может быть разный иммунный ответ организма на вакцинацию. Именно его и должно установить исследование, так как в теории это сделать невозможно.

Центром им. Гамалеи уже запланирован протокол такого исследования, подготовлен его проект, уточнил Логунов.