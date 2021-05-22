Исследования "Спутника V" для пациентов с онкологией проведут до конца года

Новости

Мишустин: Зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками 12:08
Мишустин: Наша научная школа не была полностью утеряна 12:00
Мишустин рассказал о роли общества "Знание" в его жизни 11:56
В Газу прибыли первые колонны с гуманитарной помощью 11:24
Оперштаб: Еще 2428 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:18
Россияне назвали поводы для радости на работе 11:03
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех 10:51
Кабмин утвердил программу поддержки российских вузов "ПРИОРИТЕТ-2030" 10:47
Марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Красной планеты 09:30
До 11 увеличилось число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом 08:52
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения "Бостону" 08:07
Центр имени Чумакова увеличит мощности по производству вакцины от COVID-19 07:50
Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2" 06:35
В России введут специальный правовой режим для мигрантов 05:34
Число жертв крушения самолета ВВС Нигерии увеличилось до 11 04:59
Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам 04:08
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 выставили на RR Auction 03:54
Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая 03:31
Байден назначил спецпредставителя по КНДР 03:21
Росстандарт будет отзывать автомобили через портал госуслуг 03:00
В Перу пять человек погибли при крушении полицейского вертолета 02:57
Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator 02:18
Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 02:08
Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC 01:58
Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 12:16
Рубрика: Общество

Исследования "Спутника V" для пациентов с онкологией проведут до конца года

Текст: Ольга Игнатова
Насколько вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для онкобольных - станет известно в ходе исследований, которые должны начаться в этом году. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

"Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведем какую-то значимую часть такого клинического исследования. До его окончания говорить об эффективности и защитной эффективности для больных с онкологическими заболеваниями не представляется возможным", - приводит слова Логунова агентство "Интерфакс".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире

При этом он отметил, что применять вакцину можно только в стадии ремиссии. А вот когда заболевание находится в острой стадии, то вакцинировать категорически запрещено. Логунов подчеркнул, что любая острая соматика, любое острое инфекционное или хроническое заболевание может являться противопоказанием к вакцинации. Помимо этого надо учитывать, что онкобольные проходят курсы химиотерапии, во время которых из-за введения в организм сильнодействующих лекарств, убивающих раковые клетки, иммунная система человека сильно ослаблена. Поэтому может быть разный иммунный ответ организма на вакцинацию. Именно его и должно установить исследование, так как в теории это сделать невозможно.

Центром им. Гамалеи уже запланирован протокол такого исследования, подготовлен его проект, уточнил Логунов.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки
В Минэнерго опровергли возможность возникновения дефицита бензина
В России начали испытания новой высокоточной авиаракеты
Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
YouTube введет налоги для блогеров и начнет добавлять рекламу во все видео
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня