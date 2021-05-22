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22.05.2021 10:47
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил программу поддержки российских вузов "ПРИОРИТЕТ-2030"

Текст: Мария Агранович

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске самой масштабной в истории страны программы господдержки и развития университетов - "ПРИОРИТЕТ-2030".

Программа поддержки вузов "Приоритет-2030" будет запущена до конца мая

Программа направлена на развитие исследований, разработок, образования и инноваций, территорий и технологий. Планируется, что в ней смогут участвовать не менее 100 университетов, отобранных по конкурсу. Причем к участию допускаются не только классические, но и отраслевые (транспортные, медицинские, аграрные, педагогические и др.) вузы.

Но фокус внимания будет направлен на поддержку региональных вузов, чтобы дать возможность развиваться тем, кто ранее не участвовал в государственных программах.

"Ожидается, что за счет реализации программы сократится разрыв между вузами и появятся возможности для их трансформации в университеты мирового уровня", - сообщается на сайте министерства науки и высшего образования.

Каждый университет, прошедший в программу, ежегодно будет получать базовый грант в размере 100 млн рублей на проекты по социально-экономическому развитию региона. А некоторые университеты по итогам конкурса смогут претендовать на специальные гранты - для развития исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.

Вузы будут ежегодно отчитываться о том, как проходят мероприятия в рамках программы - запланирована публичная защита отчетов.

Какие критерии отбора? Среди них:

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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- не менее 4 тысяч студентов-очников за последний отчетный период;

- объем финансирования вуза из всех источников - не менее миллиарда рублей;

- удельный вес финансирования от научных исследований и разработок в общих доходах вуза - не менее 5 процентов.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, одна из основных целей программы "ПРИОРИТЕТ-2030" - усиление роли вузов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии регионов и страны в целом. Для этого университеты и научные организации будут объединены в консорциумы с предприятиями реального сектора экономики. Такая совместная работа организаций, близких по направлению работы, сегодня считается одним из основных мировых трендов в высшем образовании и науке.

По данным Минобрнауки, в университетах-участниках программы будет учиться более 50 процентов всех российских студентов, и более 60 процентов всех аспирантов. Так что учащиеся из разных регионов России получат и качественное высшее образование, и возможность заниматься наукой, не покидая родной регион.

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