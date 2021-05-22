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22.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Как не потерять все деньги новичку при инвестировании в биткоин

Текст: Георгий Панин
В апреле цена биткоина превышала 62 тысячи долларов, но после недавнего обвала находилась на уровне 30 тысяч долларов. Сейчас эта криптовалюта отыгрывает свои потери. И ряд экспертов не исключают в будущем новых рекордов роста. Но начинающим инвесторам стоит с осторожностью относиться к такому активу.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский объяснил опасность вложений в криптовалюту и дал советы начинающим инвесторам:

Фото: iStock
Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина

- Ценовые рекорды криптовалют сейчас мало кого уже могут оставить в числе равнодушных. Финансовый мир переживает становление нового класса активов, который может занять определенную долю в инвестиционных портфелях.

Бытовавший еще несколько лет назад скепсис крупных игроков на Уолл-стрит в отношении биткоина стал уступать место интересу и стремлению извлечь из этого выгоду за счет расширения продуктовой линейки.

В США, Великобритании и в ряде других стран, где высоки стандарты защиты потребителей, покупка криптовалют - это удел профессиональных инвесторов, которые обладают и опытом, и значительной финансовой подушкой, тогда как розничным инвесторам пока путь закрыт.

В этом году криптовалютный рынок с нетерпением ждет одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуска биржевого фонда на базе первой криптовалюты, что устранит оставшиеся барьеры для розничных инвесторов. Но регулятор пока не торопится. Хотя есть пример соседней Канады, где подобный инструмент уже получил зеленый свет. Причина - высокая волатильность.

Размах котировок биткоина и других криптовалют по-прежнему чрезмерен для портфелей рядовых инвесторов. Значения все еще превышают параметры золота и других товарно-сырьевых активов, с которыми часто сравнивают первую криптовалюту.

Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, которая сложилась после 10 мая. За семь торговых дней котировки обрушились почти на 30% и это в целом неплохо (12 марта 2020 года снижение составило 40%, за сутки). С начала этого года биткоин в моменте вырос на 125%. Такова цена прибыли тех, кто в нее инвестировал. А если сюда добавить еще более волатильные и менее известные криптовалюты, то становится понятным потенциальный масштаб проблем для тех, кто не искушен в том, как функционируют рынки.

Помимо волатильности нужно учесть и специфику самих криптовалют и инфраструктуры. Далеко не все инвесторы смогут разобраться с приватными ключами и функциональностью кошельков, что чревато полной потерей средств, даже без участия хакеров.

Нет и гарантий, что та или иная криптовалютная биржа не станет жертвой злоумышленников или же ее организаторы сами не исчезнут со средствами клиентов, как это произошло недавно в Турции.

В инвестициях на криптовалютном рынке немало нюансов. Поэтому для тех, кто все же решился на этот шаг, есть общие рекомендации.

Например, лучше вкладывать малую часть от капитала (2-5%) без использования "плечей" (заемных средств) при помощи заслуживающего высокого доверия посредника (еще проще через фьючерсы на Чикагской товарной бирже у лицензированного брокера) с готовностью его потерять.

Так психологически будет проще реагировать на высокую волатильность, при этом получив страховку от потерь в случае трансформации нынешней финансовой системы, к чему подталкивают ее беспрецедентные фискальные и монетарные стимулы в ведущих странах.

В отношении использования криптовалют в качестве платежного средства путь может оказаться еще более долог и тернист.

Фото: iStock
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В России, как и во многих других странах, расплатиться можно только национальной валютой. Регуляторы всех стран сильно встревожились перспективой запуска Facebook своей монеты Libra (сейчас она носит название Diem), которая должна была получить привязку к корзине нескольких резервных валют.

Это грозило бы потерей денежного суверенитета и нарушением работы банковского сектора. Подобные опасения стали причиной активизации изучения запуска национальных цифровых валют (CBDC), в том числе и в России (цифровой рубль).

Именно подобную цифровую форму нацвалют в будущем разрешат для платежей. В некоторых странах криптовалютами можно расплатиться и сейчас, и число компаний, которые внедряют подобные опции, активно растет. Но зачастую торговая точка получает не цифровые активы, а те же доллары или евро после конвертации в соответствии с законодательством.

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