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Текст:   Василий Кошкин 
03:00 22.05.2021

Какие виды работ при ремонте квартир требуют согласования

Ряд работ при ремонте квартир требуют согласования в надзорных органах. При этом большинство россиян думают, что разрешение требуется только на перепланировку. При этом есть и другие ограничения, одно из основных касается так называемых "мокрых зон", рассказал "РГ" мастер по комплексному ремонту сервиса "Профи.ру" Максим Кривцов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мокрую зону нельзя расширять. Вы не можете сделать санузел больше - только увеличить его немного в сторону коридора, но не в сторону комнаты. За этим всегда следят. Если сделать нелегально, после первой проверки придется все разбирать", - пояснил эксперт.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Как узаконить перепланировку квартиры

Вторая группа ограничений касается отопления: на каждую квартиру выделяется определенная мощность.

"Вы не можете поставить батарею с увеличенной мощностью. Только по тем параметрам, которые прописаны. Бывает, что даже конфигурацию батарей не разрешают менять", - рассказал мастер.

Кривцов добавил, что иногда правила устанавливают сами управляющие компании. Иногда может отличаться даже разрешенное время проведения работ.

"Например, меньше времени на шумовые работы может быть выделено. Бывает, управляющие компании требуют присутствия своего инспектора для надзора", - пояснил специалист, посоветовав перед любыми работами обратиться в УК.

Ранее эксперт назвал самые частые ошибки, которые допускают россияне при ремонте квартир. К основным и наиболее затратным в будущем эксперты относят нарушение технологических норм при планировании работ.