Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам

Совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Австрии Александра Шалленберга, что якобы Москва не проявляет интереса к диалогу с ЕС.

"Это неправда", - написала Захарова в Facebook. По ее словам, было много совместных политических, гуманитарных, экономических проектов. Но они были заблокированы после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, которые сопровождались безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями.

Министерство иностранных дел Австрии надеется, что тональность в диалоге между Евросоюзом и Москвой изменится. В Брюсселе лидеры стран ЕС проведут 24-25 мая очный саммит, на котором обсудят отношения с Россией.