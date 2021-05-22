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22.05.2021 14:57
Рубрика: Власть

Захарова пояснила позицию России по совместным с ЕС проектам

Текст: Александр Саможнев
Совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Австрии Александра Шалленберга, что якобы Москва не проявляет интереса к диалогу с ЕС.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Это неправда", - написала Захарова в Facebook. По ее словам, было много совместных политических, гуманитарных, экономических проектов. Но они были заблокированы после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, которые сопровождались безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями.

Министерство иностранных дел Австрии надеется, что тональность в диалоге между Евросоюзом и Москвой изменится. В Брюсселе лидеры стран ЕС проведут 24-25 мая очный саммит, на котором обсудят отношения с Россией.

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