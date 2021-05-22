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22.05.2021 12:30
Рубрика: Общество

Михаил Ковальчук: Разработка природоподобных технологий - это ответ на большие вызовы

Текст: Юрий Медведев

Сегодня весь мир хочет жить и потреблять как "золотой миллиард", что приведет к стремительному истощению природных ресурсов. Об этом заявил, выступая на марафоне "Новое знание", президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В такой ситуации развернется жесточайшая борьба за ресурсы - воду, энергию, природные ископаемые. Единственный выход для современной цивилизации - переход на природоподобные технологии, которые позволят остановить безудержное истребление ресурсов. В качестве примера ученый привел 3D-технологии. Сегодня около 90 процентов материальных и энергетических ресурсов используется крайне нерационально, скажем, при обработке деталей значительная часть материала просто идет в отвал. Так называемые аддитивные технологии уже сегодня позволяют создать многие виды техники практически безотходно. По сути, выращивать их, как это происходит в природе.

Одно из важнейших сегодня научных направлений - применение синхротронных источников, которые позволяют увидеть, как на уровне атомов происходит конструирование новых технологий и прежде всего природоподобных. По словам Михаила Ковальчука, Россия сегодня является мировым лидером в этой научной сфере. Что является важнейшим элементом технологической независимости и национальной безопасности.

Общество Наука

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