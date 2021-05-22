Минэкономразвития готовит запрет новой схемы отъема жилья

Запретить возвратный лизинг жилья собирается Минэкономразвития. Возвратный лизинг стал одной из схем, из-за которой люди теряют квартиры.

Владелица "однушки" в Москве пришла в лизинговую компанию, увидев объявление о предоставлении займов. В тот же день она продала компании квартиру рыночной стоимостью около 6 млн рублей всего за 3 млн рублей, но могла продолжать в ней жить и по договору возвратного лизинга жилья выкупить ее обратно, заплатив лизинговой компании в течение пяти лет 6,9 млн рублей. Женщина постепенно заплатила 700 тысяч рублей, но позже начались финансовые трудности. Лизинговая компания выселила ее из квартиры.

Еще один пример - пенсионерка, которой уже за 80 лет, оформляя заем, продала лизинговой компании трехкомнатную квартиру в Москве (рыночной стоимостью не менее 15 млн) за 6 млн рублей. Выкупить ее она должна была за 12 месяцев, уплатив лизинговой компании более 8 млн. Квартиру она тоже потеряла.

Суды и правоохранительные органы, куда обратились женщины, встали на сторону лизинговых компаний, отмечает адвокат, член Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете Госдумы по финансовому рынку Елена Калиничева. Договоры не противоречили закону. Более того, суды еще и взыскали с пенсионерки в пользу лизинговой компании 1,5 млн рублей, а с владелицы "однушки" - 1,3 млн. "То есть лизинговая компания фактически приобрела однокомнатную квартиру за 1 млн рублей, а женщина и ее семья лишились единственного жилья", - говорит Калиничева.

Ежемесячный платеж по договору возвратного лизинга складывается не из суммы возврата займа и процентов по нему (где размер процентной ставки может регулироваться Центробанком), а из суммы выкупной цены и стоимости услуг лизингодателя по предоставлению жилого помещения во временное владение и пользование, отмечает эксперт. "Хотя очевидно, что компания заключала договор возвратного лизинга с явным намерением завладеть квартирами по цене в 2-3 раза ниже рыночной, защитить права граждан, которые заключают такие договоры, практически невозможно", - отмечает Калиничева.

Возвратный лизинг жилья стал развиваться после ужесточения требований к микрофинансовым организациям, особенно активно - в последний год, рассказывает председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу, директор НА "Лизинговый союз" Евгений Царев. Им занимается лишь 1-2% лизинговых компаний. Но для обычного человека при этом очень высок риск потери имущества, права потребителей необходимо защитить, считает Царев.

Проблема обсуждалась на совещании в Минэкономразвития с участниками рынка. Министерство предлагает запретить возвратный лизинг жилья. Для других объектов - например, автомобилей или нежилых помещений - может быть введено обязательство выкупать их у физлиц по рыночной цене, которую определит оценщик. Законопроект об этом уже подготовлен.