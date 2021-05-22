Мишустин рассказал о роли общества "Знание" в его жизни

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил общество "Знание" за организованный многодневный просветительский марафон "Новое знание". "Это важная часть масштабной образовательной деятельности, которую организация ведет уже многие годы", - заметил он.

Выступая на марафоне, глава правительство рассказал, что организация сыграла немалую роль и в его жизни. При ее участии более 30 лет назад создавался Международный компьютерный клуб, в котором студент Станкина Мишустин начал работать. "До этого, во время учебы в институте, подрабатывал тем, что писал рецензии на научно-популярные книги, которые издавались как раз обществом "Знание", - вспомнил премьер.

"Это была хорошая школа и полезный опыт, который научил главному - постоянно расширять свой кругозор, получать новые знания, развивать способность смотреть на вещи с разных сторон", - заявил Мишустин. Чем больше вопросов изучает человек, тем шире становится его кругозор, и при этом важно ориентироваться на лучших экспертов в своей области, добавил председатель правительства.