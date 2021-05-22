Мишустин рассказал о своем видении государства без бюрократии

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о своем видении идеального государственного сервиса. "Это сервис, который предоставляется в проактивном режиме - просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем. Не нужно будет никого ни о чем дополнительно уведомлять. Именно таким мы видим государство без бюрократии - необременительным для людей и для бизнеса", - заявил он, отвечая на вопросы участников просветительского форума "Новое знание".

"Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов или личных посещений госучреждений не было", - подчеркнул глава правительства.

Кабинет министров, считает Мишустин, уже кардинально пересмотрел подходы к взаимодействию государства с людьми и бизнесом. Одним из главных приоритетов стал электронный формат государственных сервисов, и в этой работе, сказал премьер, удалось достаточно далеко продвинуться.