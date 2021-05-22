Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире

Новости

Мишустин: Зачастую люди имеют дело с недостоверными источниками 12:08
Мишустин: Наша научная школа не была полностью утеряна 12:00
Мишустин рассказал о роли общества "Знание" в его жизни 11:56
В Газу прибыли первые колонны с гуманитарной помощью 11:24
Оперштаб: Еще 2428 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:18
Россияне назвали поводы для радости на работе 11:03
В Амстердаме мужчина с ножом убил одного человека и ранил четырех 10:51
Кабмин утвердил программу поддержки российских вузов "ПРИОРИТЕТ-2030" 10:47
Марсоход "Чжужун" приступил к исследованию Красной планеты 09:30
До 11 увеличилось число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом 08:52
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения "Бостону" 08:07
Центр имени Чумакова увеличит мощности по производству вакцины от COVID-19 07:50
Песков прокомментировал новые санкции США против "Северного потока-2" 06:35
В России введут специальный правовой режим для мигрантов 05:34
Число жертв крушения самолета ВВС Нигерии увеличилось до 11 04:59
Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений по южнокорейским ракетам 04:08
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 выставили на RR Auction 03:54
Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая 03:31
Байден назначил спецпредставителя по КНДР 03:21
Росстандарт будет отзывать автомобили через портал госуслуг 03:00
В Перу пять человек погибли при крушении полицейского вертолета 02:57
Российский боец ММА Шаблий выиграл дебютный бой в Bellator 02:18
Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 02:08
Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC 01:58
Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
22.05.2021 12:04
Рубрика: Власть

Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире

Текст: Владимир Кузьмин
Появление вакцины от коронавируса "Спутник V" - это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне "Новое знание".

Выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета вместе с коллективом разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину, открыто рассказывал о том, как шло создание препарата. "Благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине. Лично знаю людей, которые раньше достаточно скептично относились к этой разработке", - подчеркнул глава кабмина.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Голикова: Поставки вакцины "Спутник V" уже идут в 35 стран

Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. "Российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность, - заявил Мишустин. - Можно уже точно абсолютно официально сказать: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире. И жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю".

Уникальный экспресс-тест на коронавирус создан уроженцем Бурятии Анжеем Жимбиевым. "Когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре, - заметил премьер-министр. - Эта идея была реализована в небольшом стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом".

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Юрист разъяснил запрет на использование семян петрушки
В Минэнерго опровергли возможность возникновения дефицита бензина
В России начали испытания новой высокоточной авиаракеты
Шойгу сообщил о начале серийного производства боевых роботов
YouTube введет налоги для блогеров и начнет добавлять рекламу во все видео
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы