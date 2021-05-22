Мишустин: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире

Появление вакцины от коронавируса "Спутник V" - это заслуга российского доктора наук, заведующего лабораторией клеточной микробиологии Национального исследовательского центра имени Гамалеи Дениса Логунова, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне "Новое знание".

Выпускник биотехнологического факультета Курского медицинского университета вместе с коллективом разработал и не побоялся испытать на себе новую вакцину, открыто рассказывал о том, как шло создание препарата. "Благодаря этому многие поменяли свое мнение о российской вакцине. Лично знаю людей, которые раньше достаточно скептично относились к этой разработке", - подчеркнул глава кабмина.

Сегодня "Спутник V" зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. "Российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность, - заявил Мишустин. - Можно уже точно абсолютно официально сказать: "Спутник V" - одна из самых лучших востребованных вакцин в мире. И жители России могут сейчас сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю".

Уникальный экспресс-тест на коронавирус создан уроженцем Бурятии Анжеем Жимбиевым. "Когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причем не в крупном научном центре, - заметил премьер-министр. - Эта идея была реализована в небольшом стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом".