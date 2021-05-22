Мишустин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

В случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Установлена возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание. По каждому случаю решение будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 года.