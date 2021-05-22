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22.05.2021 10:07
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил порядок помощи детям за счет средств фонда "Круг добра"

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок оказания медпомощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда "Круг добра". Их смогут направлять на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью.
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
"Круг добра" закупит незарегистрированный препарат для больных детей

В случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США. Установлена возможность оплаты лечения за рубежом, включая покрытие расходов на транспорт и проживание. По каждому случаю решение будет принимать экспертный совет фонда на основании эпикриза и рекомендаций, подготовленных медицинской организацией, где проводилось лечение.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 года.

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