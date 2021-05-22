На волне вакцинации в мире появились новые миллиардеры

После начала вакцинации от COVID-19 в мире появилось как минимум девять новых миллиардеров благодаря росту прибыли фармацевтических компаний. Их совокупное состояние составило 19,3 млрд долларов.

Такие данные приводит издание Oxfam со ссылкой на данные альянса People's Vaccine Alliance.

В это объединение входят международные правозащитные организации, в том числе "Международная амнистия" (Amnesty International), а также общественные организации в сфере здравоохранения.

Самый большой доход от продажи вакцин получили главы фармацевтических компаний Moderna и BioNTech. Состояние руководителей компаний - Стефана Банселя и Угура Шахина активисты оценили в 4,3 и 4 млрд долларов соответственно. Также в девятку миллиардеров вошли иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер с состоянием в 2,2 млрд долларов, председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян (1,9 млрд долларов), председатель компании ROVI, производящей упаковку для вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд долларов), ученый и инвестор Moderna Роберт Лангер (1,6 млрд долларов), соучредитель и, как уточняет РБК, главный научный сотрудник китайской фармацевтической компании CanSino Biologics Чжу Тао (1,3 млрд долларов), соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу (1,2 млрд долларов), соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа (1 млрд долларов).

Как отмечают активисты, фармацевтические корпорации получают огромные прибыли от монополии, которую они держат на этих вакцинах. Между тем, эти вакцины финансировались за счет государственных средств и должны в первую очередь обеспечивать глобальное общественное благо, а не возможность получения частной прибыли. "Нам необходимо срочно покончить с этими монополиями, чтобы мы могли расширить производство вакцин, снизить цены и вакцинировать мир", - цитирует представителей международных организаций Oxfam.

Отчет People's Vaccine Alliance был опубликован накануне Глобального саммита здравоохранения, прошедшего 21 мая в Италии. В ходе саммита обсуждалась возможность отказа от интеллектуальной собственности на вакцины от COVID.