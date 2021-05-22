Назван кажущийся безобидным симптом рака

О развитии онкологических заболеваний могут свидетельствовать некоторые неочевидные симптомы, которые многим кажутся относительно безобидными.

Как сообщает Express со ссылкой на специалистов американской клиники Майо, к ним может относиться, в частности, зудящая или болезненная фиолетовая сыпь на лице или веках. Она является частью воспалительного заболевания, известного как дерматомиозит. Также может развиваться прогрессирующая мышечная слабость в области бедер, плеч и рук.

"Дерматомиозит у взрослых связан с повышенной вероятностью развития рака, особенно шейки матки, легких, поджелудочной железы, груди, яичников и желудочно-кишечного тракта. Дерматомиозит - это необычное воспалительное заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и характерной кожной сыпью", - рассказали сотрудники клиники Майо.

Также в публикации говорится, что признаком онкологического заболевания также могут оказаться боли в спине.

"Боль в спине или плече - очень частый симптом рака легких. Обычно она вызвана определенным типом рака легких, известным как опухоль Панкоста. Она формируется в верхней части легких, а затем распространяется на ребра, нервы или позвоночник", - говорится в публикации. По всем вопросам здоровья необходима конскультация специалистов.