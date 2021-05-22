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22.05.2021 21:03
Рубрика: В мире

Норвегия разрешила США использовать свои военно-морские базы

Текст: Александр Саможнев

Норвежские власти разрешили США использовать военно-морские базы на своей территории. Это стало возможным благодаря подписанному в апреле двустороннему договору об обороне, который позволяет американцам инвестировать в военные объекты в скандинавской стране, пишет газета Der Standard.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Норвегия отказывается разрешать другим странам иметь постоянные военные базы на своей территории, чтобы не провоцировать Россию. "Не может быть и речи о создании баз для иностранных войск в мирное время", - подтвердила глава норвежского МИД Ине Эриксен Сeрейде.

Однако США могут инвестировать в базу истребителей в Рюгге, базу для самолетов-заправщиков, базу военно-морского наблюдения и базу материально-технического обеспечения ВМС в Рамсунде. Российская сторона подвергает критике приближение военной инфраструктуры к своим границам.

В конце февраля три американских бомбардировщика были впервые размещены на норвежской авиабазе Орланд, а с 1 марта они начали выполнять полеты. Кроме того, впервые в истории бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer совершил посадку за Полярным кругом на норвежской авиабазе ПВО Буде.

В Норвегии, которая является страной НАТО, постоянно проходят маневры с участием Германии, Голландии, Великобритании и США. Американские военные используют норвежские подземные сооружения в качестве складов. В связи с возросшей военной активностью Вашингтона обострилась ситуация в районе Баренцева моря, отмечают эксперты.

В мире Европа Норвегия

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