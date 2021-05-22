Орешкин спрогнозировал восстановления рынка труда к концу года

Рынок труда в России полностью восстановится до докризисного уровня к концу этого года. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.

"Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление", - цитирует выступление Орешуина на марафоне "Новое знание" ТАСС.

По словам Орешкина, рынок труда в итоге вернется на тот уровень, на котором он был до кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к концу года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года.