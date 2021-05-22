Подведены итоги выставки вертолетной индустрии HELIRUSSIA 2021

Завершилась Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2021, работавшая в Москве с 20 по 22 мая. Можно подводить итоги.

Главный итог - вертолетная индустрия в нашей стране еще жива. Хотя, казалось, "эффективные" менеджеры сделали все, для ее физического уничтожения.

Действительно, можно поверить в то, что Россия находится под покровом неких высших сил, сберегающих ее в самых катастрофических условиях. Впрочем, одного добиться удалось - самобытные и во многом уникальные конструкторские школы проектирования винтокрылых машин, созданные Камовым и Милем, после объединения в некий общий конгломерат, утратили свою самостоятельность и сейчас стремительно деградируют.

Тем не менее, стоит повторить, что вертолетная индустрия пока еще существует, а такие машины как Ми-8, Ми-26, Ми-24, Ми-38, Ка-226, Ка-27/29, Ка-32, Ка-52 остаются мировыми лидерами в своем классе.

Сейчас делаются попытки создания уже новых машин под другими брэндами. В первый же день работы HeliRussia 2021 одним из важных событий стала церемония подписания договора поставки первых легких российских вертолетов VRT 500, состоявшаяся на стенде АО "Русские Вертолетные Системы". Эта компания - крупнейший гражданский оператор вертолетов типа "Ансат", она также располагает единственным сертифицированным гражданским учебным центром по подготовке летно-технического состава для вертолетов типа "Ансат". В перспективе, похоже, собирается делать ставку и на VRT 500 - русскую машину с нерусским названием.

С большой помпой этот легкий вертолет соосной схемы с взлетной массой до 1600 кг, презентовали на международной выставке HeliRussia 2018. С тех пор прошло три года, но взлетал ли VRT 500 хоть раз - неизвестно. Тем не менее начало его серийного производства планируется уже в этом году на Улан-Удэнском авиационном заводе. Никак не испытанную в воздухе машину активно продвигают на мировой рынок. Вот и первый контракт на продажу подписали.

В первый день работы выставки прошло множество конференций, круглых столов, сессий, как модно сейчас говорить, панельных дискуссий. Одной из ярчайших, как посчитали сами участники, стала дискуссия "Авиационная отрасль для развития Арктики и Дальнего востока". На ней обсуждались перспективы применения вертолетной техники в условиях Крайнего Севера. Тема для страны актуальная, выступления были содержательными и в высшей степени компетентными.

Второй день выставки 20 мая стал самым насыщенным. Он был заполнен теми же конференциями и круглыми столами. Они были столь интересны, что хотелось присутствовать на всех одновременно.

Конференция "Пожаротушение с применением авиации" буквально собрала аншлаг - конференц-зал был заполнен до отказа. Не удивительно, леса горят по всей планете, а проблема их тушения решается очень даже медленно.

Интересной была конференция, посвященная аддитивным технологиям и 3D-печати отдельных элементов конструкции вертолетов.

Впервые в рамках выставки HeliRussia прошла дискуссия, с заявленным названием "Цифровизация 1.0", но в рамках подготовки к мероприятию расширенная до - "Цифровизация 1.0 - 4.0: от АСУ до цифровых двойников". Совместный доклад на тему "Практические аспекты цифровизации разработки и производства систем автоматического управления" представили Андрей Удодов (заместитель директора программы САУ-заместитель главного конструктора АО "ОДК-Климов") и Александр Кротов (управляющий директор ООО "НИЦ Радиотехники"). О технологии цифровых двойников рассказал Александр Тамм (руководитель отдела кросс-отраслевых технологий Центра НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии"). В рамках докладов спикеры представили свой опыт внедрения цифровых технологий в производственные процессы, поделились опытом работы и обсудили дальнейшие возможные варианты внедрения цифровых технологий в авиастроение, техническую и летную эксплуатации воздушных судов.

Были и другие, не менее интересные сессии и дискуссии.

Помимо разговорных общений подписали и несколько небольших, но важных соглашений.

Авиакомпания "ЮТэйр" и единый оператор вертолетных услуг в Казахстане АО "Казавиаспас" заключили меморандум о сотрудничестве с целью развития долгосрочного партнерства. "Казавиаспас" - крупнейший вертолетный оператор Республики Казахстан, который выполняет все виды вертолетных перевозок для государственных органов, организаций и МЧС Казахстана. А "ЮТэйр" - крупнейший вертолетный оператор России и один из лидеров мирового вертолетного бизнеса.

По данному соглашению "ЮТэйр" планирует обеспечивать учебную подготовку и переподготовку летного состава АО "Казавиаспас". Сотрудники казахстанского вертолетного оператора смогут получить доступ к тренажерам вертолетов МИ-26, МИ-8Т, Ми-8МТВ и Ми-8АМТ в Тюменском центре подготовки персонала "ЮТэйр".

Кроме того, в интересах казахстанской стороны "ЮТэйр" будет оказывать авиационные услуги на крупнейшем вертолете в мире Ми-26 и обеспечивать его техническое обслуживание. Во флоте "ЮТэйр" 26 таких воздушных судов.

Вне всякого сомнения, соглашение выгодно двум странам.

Подписано соглашение о среднем ремонте авиадвигателей на территории Оршанского авиаремонтного завода в Республике Беларусь.

Согласно документу, ОДК-Климов будет осуществлять средний ремонт двигателей, поставлять специальную оснастку, запасные части, детали и узлы. ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" помимо площадей для выполнения ремонта, предоставит вспомогательный персонал для сопровождения работ. Средний ремонт предполагает восстановление работоспособности двигателя при возникновении неисправности до выработки установленного ресурса.

Ранее АО "ОДК-Климов" и ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" уже подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту реализации проекта по организации сервисного центра на базе белорусского предприятия.

И это тоже в тренде укрепления промышленных связей двух братских государств.

Отметились и западные производители вертолетной техники.

Airbus сертифицировал первого дистрибьютора собственных вертолетов в России. Им стал инновационный центр бизнес-авиации "Горка", который теперь сможет предложить российским заказчикам гражданские вертолеты Airbus: однодвигательные H125, H130 и двухдвигательные H135 и H145. И санкции не помешали.

Как было сказано, помимо упрощения процедур для заказчика, одним из преимуществ дистрибьюторов является возможность заранее заказывать слоты для поставки вертолетов и эффективно работать с отложенным спросом. Не все заказчики готовы планировать покупку за год и ждать новый вертолет, поэтому делают выбор в пользу техники со вторичного рынка. Дистрибьютор, в свою очередь, может заказать вертолет заранее, а предлагать продукт заказчикам "в сезон". Планируется, что до конца 2021 года "Горка" будет сертифицирована и как сервисный центр.

Завершающий день работы выставки был отдан небезразличным к авиации людям - взрослым и маленьким. Многие приходили оценить экспозицию целыми семьями. Состоялись также церемонии награждения победителей различных конкурсов.

HeliRussia 2021 завершена. Будем ждать выставку следующего года и надеяться, что она станет гораздо более яркой и интересной.