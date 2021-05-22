Премьер Болгарии рассказал о прослушке оппозиционеров

Глава служебного правительства Болгарии Стефан Янев подтвердил в интервью СМИ, что в преддверии состоявшихся в начале апреля выборов в парламент велась прослушка представителей оппозиционных сил.

"Проблема с прослушкой очень серьезна. Она является частью схемы по нагнетанию страха", - подчеркнул Янев.

Служебное правительство было назначено президентом Руменом Радевым, ключевым критиком правящей в стране уже приблизительно десять лет партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Последняя хоть и победила в результате апрельского голосования, не смогла создать коалицию для формирования нового кабмина.

Вице-премьер и глава МВД Бойко Рашков заявил, что местная контрразведка вела прослушку многих представителей различных партий, но не ГЕРБ. "Это подтверждает, что ГЕРБ использует государственные структуры для достижения своих политических целей", - отметил руководитель силового ведомства. По словам Рашкова, премьер-министр Янев также являлся одним из прослушиваемых спецслужбами лиц.

В настоящее время служебное правительство Болгарии занято активными кадровыми перестановками в высших эшелонах власти, чтобы максимально дистанцировать от управления страной открытых и неофициальных сторонников ГЕРБ.

Досрочные выборы в парламент намечены на 11 июля текущего года. По оценкам политологов, при любом результате голосования Болгария не изменит коренным образом общий евроатлантический курс.