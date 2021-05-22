Президента Болгарии уличили в желании отомстить за "российских шпионов"

Болгарская партия ГЕРБ, отошедшая от власти в результате неудачных для нее итогов выборов в парламент, обвинила президента республики Румена Радева в желании отомстить спецслужбам за то, что те якобы выявили "российских шпионов".

"Румен Радев и (глава МВД служебного правительства - ред.) Бойко Рашков не могут простить службам раскрытие шпионской сети", - заявил зампредседателя ГЕРБ Даниел Митов. Он также не преминул напомнить о высокой оценке, данной на заслушивании в НАТО контрразведывательным органам Болгарии за проведенную операцию.

Абсурдный комментарий политика последовал после обвинений в адрес ГЕРБ в прослушке своих оппонентов в преддверии выборов. Данную информацию подтвердил сам Рашков, а также глава утвержденного президентом служебного правительства Стефан Янев.

Румен Радев всегда выступал с критикой предыдущего прозападно настроенного кабинета министров, сформированного под эгидой ГЕРБ. Он являлся одним из важнейших вдохновителей массовых антиправительственных протестов, открыто выступал против экс-премьера Бойко Борисова.

В последнее время в Болгарии заметно возросла антироссийская риторика. Только за последние два года страна объявила персонами нон грата девять дипломатов РФ на основании бездоказательных обвинений в шпионаже. Отдельные политологи полагают, что таким образом София хотела, в частности, "оправдаться" перед Вашингтоном за реализацию проекта газопровода "Турецкий поток" через территорию балканской республики.