Прививать от COVID-19 будут в стационарах и при направлении в санаторий

Необходимо использовать все возможности для привлечения к вакцинации граждан старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями, у которых крайне высок риск тяжелого течения COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время селекторного совещания с регионами по проблеме профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

- Для защиты здоровья граждан из групп риска, прежде всего - пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, на каждом врачебном участке должны быть подготовлены списки таких пациентов, по которым в приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации, - заявил Михаил Мурашко.

Он призвал организовать вакцинацию таких граждан в ходе их лечения в стационарах, во время их нахождении в учреждениях социального обслуживания и при направлении на стационарное или санаторно-курортное лечение.

Министр подчеркнул, что необходимо "приложить все усилия" для сохранения здоровья уязвимых категорий граждан.