Путин назвал Россию страной уникальных возможностей

Россия - страна уникальных возможностей для активного и талантливого человека, заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам марафона "Новое знание". Нужно только определить свои сильные стороны и идти вперед. Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей.

Запуск онлайн площадок обновленного общества "Знание" Владимир Путин назвал большим и знаковым проектом. Это общество многие десятилетия было флагманом массового просвещения и сыграло уникальную роль в жизни нескольких поколений. Через программы лекториев люди в самых удаленных уголках узнавали об истории, достижениях и перспективах науки, культуры, политики, производства. "Знание" было учреждено после войны, когда СССР возвращался к нормальной жизни и везде были нужны молодые и образованные люди. Это общество сделало знание ценностью, воспитав тысячи блестящих ученых, инженеров и рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство страны, в том числе в сферах мирного атома и космоса.

Сейчас перед Россией стоят сопоставимые задачи. "Их определили новый технологический уклад и цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта, а еще быстрота изменений в окружающем нас мире, новые скорости освоения знаний, которые прямо определяют успех и конкурентоспособность и каждого человека, и страны в целом", - отметил президент.

"Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества - притягательной и доступной", - подчеркнул Путин. И в этом ключевая цель работы обновленного просветительского общества, ориентированного на все возрасты и разные интересы.

При всех возможностях современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков, заявил президент. Поэтому важно, чтобы постоянными участниками программы были бы не только эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, известные ученые и деятели культуры. Их пример станет лучшей мотивацией для молодежи получать знания, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя и свои идеи.

"Для активного талантливого человека Россия - страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное - определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед", - напутствовал глава государства. Общество "Знание" поможет найти себя, встать на путь к успеху, заключил он.