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22.05.2021 22:42
Рубрика: Экономика

Легендарная актриса Светлана Немоляева поддержала инициативу "Доступный гараж" правозащитницы Разворотневой

Текст: Анна Полтавцева
Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова
Член общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова

Народная артистка РСФСР и звезда кинофильма "Гараж" Светлана Немоляева поддержала инициативу члена общественной палаты РФ Светланы Разворотневой строительства в столице доступных гаражных комплексов. Правозащитница предлагает возводить в Москве многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготным категориям граждан. Для остальных москвичей Разворотнева рекомендует установить цену за машиноместо в пределах 150-300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.

Фото: Сергей Харламов
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость

- У меня нет гаража, моя машина стоит во дворе, т.к. у нас закрытый двор. Но знаю, что парковочное место - удовольствие дорогое. Мой сын, актер, несмотря на то, что востребован, активно снимается, и то не может себе позволить купить место в подземном гараже. А что говорить об обычных гражданах? - поделилась Светлана Немоляева.

Актриса рассказала, что считает московскую проблему с парковочными местами огромной. Она живет на Тверской и помнит, что еще каких-то лет 10 назад, добираясь по Большой Никитской до театра им. Маяковского, в котором играет, наблюдала, как автолюбители паркуют машины в три ряда. Было время, когда водители бросали авто, где придется. С тех пор вроде бы в столице навели порядок, парковаться, где понравилось, теперь нельзя, но ставить машину все равно некуда.

- Я всячески поддерживаю инициативу строительства гаражей и рассрочки до 10 лет на приобретение машиномест, потому что и в спальных районах Москвы, и в центре города проблема с парковками не решена. Машины, припаркованные во дворах, в принципе мешают ходить и гулять, - заключила она.

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