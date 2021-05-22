Андрей Бочкарев: Началась реконструкция развязки МКАД с улицей Липецкой улицей

Замиэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал сегодня журналистам: "Проектирование этой развязки завершено, и мы приступаем к производству строительных работ". Генподрядчиком на этом объекте по его словам стала компания АО "МСУ-1".

В результате реконструкции здесь построят 10 км новых и обновленных дорог, семь путепроводов и один тоннель длиной один километр. Закончить работы планируется до конца 2023 года.

Всего с 2011 по 2021 год в столице реконструированы 18 развязок. "Можно с уверенностью сказать, что в 2023 году мы завершим программу реконструкции всех основных развязок с МКАД".