Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков

С начала года в столице введено 7 домов для обманутых дольщиков. Об этом сообщил журналистам сегодня заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Общая площадь этих 7 домов, по его словам, 141,5 тысячи квадратных метров.

Долгожданными квартирами будут обеспечены порядка 718 семей дольщиков. В частности, в марте 2021 года введен в эксплуатацию проблемный объект АО "СУ-155" на Балаклавском проспекте (вл. 33, корп. 2 АБВ, ЮАО). Этот дом оставался последним жилым "долгостроем" АО "СУ-155" в Москве.

Два корпуса (NN 30 и 34) введены в составе жилого комплекса "Борисоглебское" (поселение Новофедоровское, деревня Зверево, ТиНАО). Разрешения на ввод получены в марте и апреле. Таким образом, восстановлены права всех дольщиков данного ЖК.

Кроме того, в марте сданы в эксплуатацию три корпуса (NoNo 10, 11, 14) в рамках второй очереди ЖК "Марьино Град" (поселение Филимонковское, поселок Марьино, ТиНАО) и корпус N 4 в ЖК Sky House (ул. Мытная, вл. 40-44, ЦАО) Разрешение на его ввод получено в апреле.

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 51 дом, что позволит восстановить права 6637 граждан.