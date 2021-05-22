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22.05.2021 23:09
Рубрика: Общество

Евгений Попов: На Мичуринском проспекте высадили более 100 яблонь

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Игорь Дегтярёв Фото: Игорь Дегтярёв
Фото: Игорь Дегтярёв

При поддержке Евгения Попова, журналиста телеканала "Россия 1", стартовал проект озеленения Мичуринского проспекта. Вдоль магистрали было высажено 124 яблоневых саженца.

Фото: Мария Попова
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"Это первый этап озеленения проспекта, - говорит Евгений Попов. - Мы решили продолжить традицию, которая была начата в послевоенные годы - тогда здесь было посажено около тысячи плодовых деревьев. Некоторые из них радуют нас и сегодня. А на месте утраченных снова цветут молодые антоновки и белый налив".

Акции предшествовала серьезная работа. Несмотря на обращения неравнодушных горожан к журналисту, было необходимо выяснить мнение большинства жителей по этому вопросу. Для этого волонтерский штаб Евгения Попова организовал пикеты, в ходе которых было собрано 1100 подписей в поддержку инициативы.

Документально подтвержденные мнения жителей стали основой для коллективного обращения в префектуру Западного округа с просьбой о помощи в проведении озеленения. Власти округа пошли навстречу пожеланиям жителей.

Также были проведены консультации с экологами и представителями Ботанического сада МГУ. "Общение со специалистами позволило определиться с видом деревьев, местом и временем посадки", - комментирует тележурналист.

Одним из экспертов стал Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ. "Понятна общая обеспокоенность тем, что зеленых насаждений становится меньше. При этом города растут, появляется все больше бетонированных и асфальтированных площадок. Ученые подсчитали, что на планете не хватает триллиона деревьев. Мы сделали первый шаг к тому, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию", - считает Владимир Чуб.

Дальнейшее развитие проекта, по словам Евгения Попова, намечается уже осенью. Всего планируется высадить около 500 деревьев и провести масштабный экологический фестиваль.

Раменки - быстрорастущий район. Кроме жилья здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты. "Но это не должно ухудшать качество жизни простых людей, отрицательно сказываться на экологической обстановке. Поэтому предлагаю вместо каждого срубленного дерева высаживать два! И принципиально важно - чтобы в этом же районе", - уверен тележурналист.

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