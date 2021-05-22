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22.05.2021 15:59
Рубрика: Экономика

Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

Текст: Ирина Огилько
Фото: комплекс горхозяйства Москвы. Фото: комплекс горхозяйства Москвы.
Фото: комплекс горхозяйства Москвы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения - Звенигородского шоссе.

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По данным пресс-службы комплекса, 17 тыс. м кабельных линий уберут в подземные коллекторы, для дополнительного подключения или их ремонта установят более 320 кабельных колодцев. Проложат более 200 метров ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары. Будут поставлены 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов.

Обновят наружное освещение и камеры видеонаблюдения, реконструируют 8 светофоров.

Все существующие зеленые насаждения сохранят. Дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров - липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустарников.

На время работ ограничат движение транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы.

Основные работы завершат до конца лета.

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