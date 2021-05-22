Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству улицы Красная Пресня и ее продолжения - Звенигородского шоссе.

По данным пресс-службы комплекса, 17 тыс. м кабельных линий уберут в подземные коллекторы, для дополнительного подключения или их ремонта установят более 320 кабельных колодцев. Проложат более 200 метров ливневой канализации, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, приведут в порядок тротуары. Будут поставлены 13 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами, 9 станций велопроката и 5 станций аренды самокатов.

Обновят наружное освещение и камеры видеонаблюдения, реконструируют 8 светофоров.

Все существующие зеленые насаждения сохранят. Дополнительно планируется высадить 70 новых деревьев-крупномеров - липы, клены, рябины, декоративные яблони, и более 1300 кустарников.

На время работ ограничат движение транспорта на крайних полосах с каждой стороны улицы.

Основные работы завершат до конца лета.